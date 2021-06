MetaX Software se prepara para o mercado de OTT

A MetaX Software, empresa líder em publicidade de TV conectada (CTV) orientada por dados e de comercialização de OTT, anunciou recentemente o lançamento de uma plataforma de comercialização de OTT no mercado mundial. Até o momento, a MetaX Software já atendeu mais de 80 milhões de usuários globais e 5 milhões de usuários ativos mensais.

A plataforma MetaX OTT chega aos usuários finais por meio de múltiplos acessos, como TV launchers, navegadores e aplicativos. Dessa forma, ela pode ajudar os provedores globais de conteúdo a comercializar seus serviços de forma eficiente nas telas de TV, oferecendo modelos de monetização flexíveis, como publicidade, assinatura, compra no aplicativo etc.

Atualmente, a MetaX uniu-se à Toon Goggles, YesAuto, Firework e Fishing TV para explorar novas possibilidades nas telas de TV. Uma variedade de canais pode ser encontrada na plataforma de operação MetaX OTT, incluindo e-sports, documentários, esportes, filmes, jogos e notícias. Ao todo, são mais de dez mil horas de vídeo disponíveis. Com ricas opções de conteúdo, oferece um ambiente de visualização imersivo aos usuários finais.

O Open Browser, uma ferramenta da plataforma MetaX OTT, agora está disponível na Google Play Store mundial, com mais de 250 mil downloads desde o seu lançamento no início de abril. As avaliações dos usuários enfatizam ainda mais seu bom desempenho e rica experiência de entretenimento.

Arella Hua, diretora de operações de OTT da MetaX, comentou: "Com telas grandes, as smart TVs têm a vantagem natural de exibir conteúdo visual e oferecer serviços de OTT fáceis de usar. Nosso objetivo sempre foi descobrir como construir uma plataforma de OTT fácil de usar, que melhor se adapte aos hábitos de visualização dos usuários de smart TVs. É animador ver o feedback positivo dos usuários finais. Isso nos ajudará muito a refinar continuamente a plataforma MetaX OTT. Esperamos trabalhar em conjunto com mais provedores de conteúdo para abrir o caminho nas telas de TV."

