Metron Aviation fecha contrato com a República Dominicana

HERNDON, Virgínia, 23 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Metron Aviation fechou um contrato de sistema de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo com a República Dominicana, Instituto Dominicano de Aviacion Civil (IDAC). O IDAC escolheu a Metron Aviation porque seu sistema de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo (ATFM) Harmony opera de forma proativa e colaborativa para minimizar os atrasos. Além disso, maximiza o espaço aéreo e aeroespacial, reduz as emissões de CO 2 e permite que as operadoras de aeronaves gerenciem suas necessidades comerciais, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos de ATFM da IDAC.

O sistema Harmony de ferramentas colaborativas de tomada de decisão e ponderação de capacidade de demanda oferecerá à IDAC e às suas partes interessadas conscientização situacional compartilhada e previsibilidade das operações. Esses recursos são oferecidos por meio do modelo de entrega em nuvem Software as a Service (SaaS) do sistema Harmony. Este é um passo importante para a entrega e o avanço da ATFM na região do Caribe e América Latina.

"A República Dominicana alcançou outro marco na gestão estratégica de tráfego aéreo", declarou Roosevelt A. Peña Mendez, gerente de projetos da IDAC ATFM. "O Instituto Dominicano de Aviação Civil por meio da diretoria de navegação aérea aproveitará a experiência no desenvolvimento de software do sistema Harmony ATFM pela Metron Aviation, líder no setor de aviação."

"É uma grande oportunidade para trabalhar com um líder no avanço adicional da ATFM nas regiões do Caribe e América Latina", disse Chris Jordan, presidente da Metron Aviation. "A Harmony oferecida como solução em nuvem é outro marco na capacidade da Metron Aviation de implementar recursos ATFM para novos clientes de forma rápida e por uma fração do custo da implementação tradicional no local."

Sobre a Metron Aviation

A Metron Aviation é o inovador mais confiável e comprovado no setor de gerenciamento de tráfego aéreo (ATM). Subsidiária da Airbus, a Metron Aviation tem um histórico de honra do desenvolvimento de soluções de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo (ATFM) e ATM para o setor global de aviação. Ao trabalhar com todas as partes interessadas na arena de gestão de tráfego aéreo — provedores de serviços de navegação aérea, companhias aéreas, aeroportos, autoridades de aviação civil e outros influenciadores — a Metron Aviation entende o que está no centro das questões de aviação e pode enfrentar até mesmo os desafios de gerenciamento de tráfego aéreo mais complexos.

