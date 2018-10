METRON raccoglie 8 milioni di euro per accelerare la sua crescita internazionale e consolidare la sua R&S

PARIGI, October 22, 2018 /PRNewswire/ --

METRON, società francese che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di intelligence energetica per l'industria, ha completato una nuova raccolta fondi di 8 milioni di euro. La raccolta fondi comprende gli impegni di BNP Paribas, Financière Fonds Privés e l'azionista esistente, Breed Reply, uno dei principali investitori operativi attivi nell'Internet of Things in fase iniziale. I fondi consentiranno a METRON di accelerare la sua crescita internazionale e l'ulteriore sviluppo delle sue soluzioni di ottimizzazione energetica basate sull'IA.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/772239/METRON_Logo.jpg )



Vincent Sciandra, CEO e co-fondatore di METRON, afferma: "Abbiamo visto alti livelli di soddisfazione dei clienti, in quanto hanno riscontrato un ritorno sull'investimento inferiore a 12 mesi. Voglio ringraziarli per aver scelto METRON. Questo aumento di capitale ci permetterà di cambiare la nostra dimensione commerciale e di sviluppare la nostra tecnologia. Il nostro obiettivo è quello di diventare un attore globale chiave nell'intelligenza energetica industriale entro il 2022".

METRON offre una piattaforma di intelligenza energetica che raccoglie, aggrega e analizza in tempo reale tutti i tipi di dati generati dai sistemi industriali, interfacciandosi direttamente con dati esterni, come quelli dei mercati energetici o delle previsioni meteorologiche. Il motore di intelligenza artificiale sviluppato da METRON consente ai produttori di ridurre efficacemente il consumo energetico e migliorare l'impatto ambientale nell'era dell'industria 4.0.

Fondata nel 2013, METRON avrà nel 2019 un team di 100 esperti e supporterà i produttori nel massimizzare il valore dei loro dati energetici e nell'implementare i loro progetti di efficienza energetica nei processi produttivi. METRON opera in tutti i settori di attività industriali, tra cui l'industria mineraria, siderurgica, cartaria, del vetro, chimica, automobilistica, alimentare e delle bevande.

La startup, con sede a Parigi, è attiva in una decina di paesi e ha sei centri operativi in Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia.

La piattaforma METRON-EVA® Factory (Energy Virtual Assistant) fornisce una mappatura in tempo reale di tutti i flussi energetici e la gestione visiva degli indicatori di prestazione energetica. Attraverso algoritmi di machine learning e basi di conoscenza

dedicate, permette alle aziende di identificare nei processi industriali leve di ottimizzazione non intuitive e di supportare la loro implementazione per generare i guadagni attesi. Interfacciandosi direttamente con i mercati energetici o gli asset energetici decentralizzati come le energie rinnovabili, i processi industriali possono essere ottimizzati in tempo reale in base al contesto produttivo e al mercato.