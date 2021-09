Metropolitan Premium Properties met en vente le penthouse de luxe le plus cher du moment à Dubaï

Un triplex penthouse de cinq chambres situé au dernier étage de l'Atlantis The Royal Resort & Residences se vend au prix incroyable de 180 000 000 AED (49 millions de dollars). Cette propriété ultra luxueuse de 10 000 m² comporte six salles de bains, une vaste terrasse extérieure avec sa propre piscine à débordement et offre à ses occupants une vue sur le Palm et la mer. Il y a également un salon et une plage privés, ainsi que l'accès à des équipements cinq étoiles.

Metropolitan Premium Properties a connu une forte demande de propriétés de luxe auprès d'investisseurs étrangers. L'année dernière, 30 % des transactions provenaient de clients internationaux, principalement de la CEI, du Royaume-Uni et d'autres parties de l'Europe, notamment la France, l'Allemagne et l'Autriche, et cette tendance s'est poursuivie cette année aussi. L'une des plus grosses transactions du groupe a été la vente de deux penthouses situés dans la Résidence W, à Palm Jumeirah, pour un montant de 102 millions d'AED au même acheteur, en plus d'une Royal Atlantis Garden Villa pour 44 millions d'AED et d'une autre dans IL PRIMO Downtown pour 42 millions d'AED à un acheteur européen.

Nikita Kuznetsov, Partner Metropolitan Group et PDG de Metropolitan Premium Properties, a déclaré : « Dubaï possède certaines des propriétés les plus luxueuses au monde et continue d'offrir à ses résidents un style de vie inégalé. La ville s'est imposée comme l'une des villes les plus sûres et les plus ouvertes du monde, ce qui a donné aux résidents et aux investisseurs confiance dans le marché immobilier. Les personnes qui achètent choisissent Dubaï grâce au haut niveau de sûreté et de sécurité qu'offre le pays, notamment pour les personnes fortunées.

« À l'heure actuelle, nous continuons de voir une forte demande de propriétés de luxe de la part d'investisseurs étrangers. Les ventes de propriétés de plus de 5 millions d'AED ont représenté 15 % du total des ventes au cours des six premiers mois, le prix de vente moyen des propriétés haut de gamme passant de 5 à 10 millions d'AED. Nous avons également assisté à un pic du nombre de transactions pour les villas et les maisons de ville, avec un intérêt notable et une forte demande pour les propriétés situées en bord de mer ou sur le littoral », a-t-il ajouté.

Construit et exploité par Kerzner, l'Atlantis The Royal Dubai, situé sur le croissant de The Palm, comprend 231 appartements de luxe, 693 chambres d'hôtel et 102 suites et est destiné à devenir une adresse emblématique de renommée mondiale.

Les résidences auront de vastes espaces de vie et de divertissement avec des balcons ou des terrasses luxuriantes paysagées. Toutes les résidences offrent des vues uniques et ininterrompues sur la mer ou sur les eaux de The Palm, en direction de l'horizon de Dubaï.

Conçue par le cabinet d'architectes KPF, la propriété présente des options intérieures luxueuses signées Sybille De Margerie, qui a demandé à des artistes talentueux de créer des œuvres uniques dans des matériaux allant du cuir, du métal et de la porcelaine au verre et à la feuille d'or.

Pour plus de détails, veuillez composer le +971 58 648 8888 ou visiter https://metropolitan.realestate/palm-jumeirah/royal-atlantis/ .

