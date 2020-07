Metsä Wood: Das Holzdach von Macallan Distillery steht für Authentizität und Ehrlichkeit

HELSINKI, Finland, 28. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Die Macallan Distillery and Visitor Experience in Craigellachie, Speyside in Schottland ist ein atemberaubender Anblick. Hinter den fünf mit Wiesen bedeckten Hügeln verbirgt sich das wellige Dach der Brennerei. Das moderne Gebäude kombiniert ein Dach aus Holz mit Glas und Stahl. Als Teil des vorgefertigten Daches wurde das schnell einzubauende, leichte und umweltfreundliche Kerto LVL-Furnierschichtholz verwendet.

Das Gebäude umfasst das Visitor Experience-Center, drei Destillierhäuser und ein Maischhaus. Alle Räume befinden sich unter einem gemeinsamen Dach und sind durch eine voll verglaste Wand getrennt. Das Gebäude spiegelt die Bestrebungen der Macallan Distillery wider - einer Premium-Marke, deren Single Malt Whisky-Produktion auf das Jahr 1824 zurückgeht. Das Ziel war eine moderne Produktionsstätte, die die Arbeitsschritte, Authentizität und Ehrlichkeit in den Vordergrund stellt.

"Whiskyliebhaber können miterleben, wie Whisky hergestellt wird, da die Maschinen vom vollständig verglasten Visitor Experience-Bereich aus beobachtet werden können. Die Architektur unterstreicht die schönen Destillierkolben aus Kupfer und macht sie zu einem wahren Hingucker", sagt Toby Jeavons, Projektarchitekt bei Rogers Stirk Harbour + Partners, einem renommierten internationalen Architekturbüro und verantwortlich für die Architektur dieses Projekts.

Natürliche Werkstoffe runden das Bild ab.

"Wir wollten die Authentizität der Materialien zum Vorschein kommen lassen, anstatt die Dachkonstruktion mit einer Deckenplatte zu verbergen", ergänzt Jeavons.

Vorgefertigte Dachkonstruktion

Das Dach besteht aus einer hölzernen Waffelstruktur, die von einer Stahlkonstruktion getragen wird. Die Holzteile wurden im Wiehag-Werk in Österreich hergestellt. Für die Brettschichtholzbalken wurde auf beiden Seiten für die Dachwangen Kerto® LVL-Furnierschichtholz eingesetzt, und dreieckige Kerto® LVL-Furnierschichtholz-Platten wurden als Dachplatten verwendet.

"Kerto® LVL-Furnierschichtholz ist ein hervorragender Holzwerkstoff, weil man sich auf die Materialabmessungen verlassen kann", sagt Johannes Rebhahn, Sales Director International Timber Projects bei Wiehag, der für die Dachkonstruktion verantwortlich war.

Der Bau der Macallan Distillery and Visitor Experience dauerte nur sechs Monate. Es handelte sich um ein genau koordiniertes Projekt, denn das Dach enthält etwa 3.600 Balken und 2.500 Dachplatten."Der Offsite-Bau ist generell eine großartige Möglichkeit, Bauzeit zu sparen. Wenn Vorfertigungen, wie z. B. das Schneiden, im Werk durchgeführt werden, und die Verbindungen einfach einzusetzen sind, erleichtert dies die Arbeit vor Ort, macht sie sicherer und kostengünstiger", so Rebhahn.

Erfahren Sie mehr über den Bau des Holzdachs der Macallan Distrillery.

Sehen Sie sich ein Talking Wood-Video mit DI Johannes Rebhahn von Wiehag an, in dem er die Vorteile für die Baukonstruktion beschreibt.

