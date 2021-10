Metsä Wood: De nouveaux éléments sandwich hybrides qui associent béton et bois

Skanska, le constructeur de la nouvelle scierie Metsä Fibre de Rauma, s'est fixé un objectif ambitieux : atteindre la neutralité carbone générale d'ici 2045.

« Nous sommes heureux de mettre en œuvre des projets et des partenariats innovants. L'utilisation de ces nouveaux éléments sandwich hybrides dans la nouvelle scierie de Rauma illustre à merveille ce type de collaboration. En plus de limiter la quantité de béton nécessaire, les éléments hybrides sont également plus légers que leurs homologues conventionnels », explique Ilkka Romo, Directeur de l'unité de productivité et de qualité chez Skanska.

D'après Ilkka Romo, la construction en bois devrait progresser dans les années à venir ; la demande est d'ailleurs déjà plus forte. Les différentes formes de construction en bois et leur impact sur les souhaits des entreprises et des clients sont à l'étude.

Des éléments faciles à produire

Dans la production d'un élément de mur sandwich hybride, le noyau porteur est constitué d'un panneau Kerto LVL, auquel on ajoute ensuite une couche d'isolation et une façade en béton armé.

« Une fois les premiers défis relevés, la production des éléments de murs sandwich hybrides s'est avérée aussi simple que celle des éléments sandwich en béton. Nous devons notre réussite à l'étroite collaboration avec nos partenaires, ainsi qu'à leur énorme savoir-faire », commente Satu Lipsanen, CEO de Lipa-Betoni.

Installation fluide d'éléments sandwich hybrides sur le chantier

L'installation des éléments de murs sandwich hybrides du premier étage, qui représentent 100 m2, a duré cinq heures.

« L'assemblage des éléments de murs sandwich hybrides est similaire à celui des éléments sandwich en béton traditionnels. Nous avons pu utiliser une grue de plus petite capacité pour assembler les éléments de murs sandwich hybrides, puisqu'ils sont plus légers que les éléments sandwich classiques. Cette légèreté peut générer des économies dans le cadre d'un grand projet de construction », précise Petri Puputti, Directeur de la construction chez Skanska.

Le bâtiment de triage des grumes sera prêt d'ici la fin de l'année 2021 ; quant à la scierie, elle devrait être achevée au troisième trimestre 2022.

Images : https://databank.metsagroup.com/l/_HmGnGStqxc5

Pour en savoir plus sur les éléments sandwich hybrides innovants , lisez l'article dans son intégralité.

Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood fait partie des leaders européens de la fabrication de produits en bois d'ingénierie. Nous transformons le précieux bois de grume en produits respectueux de l'environnement destinés à la construction et aux transports, deux secteurs d'avenir guidés par des mégatendances. Notre gamme de produits met à l'honneur le Kerto® LVL, le contreplaqué de bouleau et d'épicéa, ainsi que d'autres produits à base de bois scié. Économes en matériaux, les produits en bois sont capables de stocker le carbone et jouent donc un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique.

