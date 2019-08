Metsä Wood: Grün bauen und wohnen in Norwegen

WASHINGTON, 28. August 2019 /PRNewswire/ -- Verksbyen, der neue grüne Stadtteil im norwegischen Fredrikstad, zeigt die Zukunft des nachhaltigen Wohnens. Im Rahmen des Projekts baut das Bauunternehmen Arca Nova Bolig im Capjonpark in Verskbyen fünf fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser. Die Gebäude werden mit Produkten aus Kerto® LVL-Furnierschichtholz von Metsä Wood gebaut, was das Bauen schnell und umweltfreundlich und das Gebäude leicht macht.

Verksbyen wird in den nächsten 10 Jahren für 5.000 Menschen zur Heimat. Es soll das innovativste Wohnprojekt Norwegens werden. Langfristig hat der Bauherr, Arca Nova Bolig, ambitionierte Pläne, den Wohnungsmarkt in etwa so zu revolutionieren, wie Tesla die Automobilindustrie revolutioniert hat. Das ist eine starke Aussage aber Arca Nova glaubt fest an die wachsende Nachfrage nach nachhaltigem Bauen, dem Rückgrat ihres Konzept Future Living.

"Wir haben es auf vielfältige Art und Weise geschafft, den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren. Die Häuser sind mit Holzelementen nach dem Passivhausstandard gebaut. Der Strom wird mit Sonnenenergie erzeugt und geheizt wird mit Solarthermie," so Ruben D. Hansen, CEO von Arca Nova Bolig, Teil der Arca Nova Gruppe.

"Durch das Bauen mit vorgefertigten Elementen aus Kerto® LVL-Furnierschichtholz-Produkten reduzieren wir im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise mit Stahl und Beton sowohl Bauzeit als auch CO 2 -Emissionen erheblich," sagt Hansen.

Kurze Bauzeiten dank vorgefertigter Elemente aus Furnierschichtholz

Der Einsatz von vorgefertigten Elementen hat sich als eine schnelle Art zum Bauen erwiesen. Die Gebäude schießen schnell in die Höhe - ein Stockwerk pro Woche. Also ein komplettes Gebäude in nur fünf Wochen. Das erste der fünf mehrstöckigen Gebäude wird bis Ende dieses Jahres fertig, die restlichen bis Ende 2020.

In den ersten drei Stockwerken besteht das Tragwerk aus Wandelementen aus Kerto® LVL Q-panel-Furnierschichtholz-Platten. Die Bodenelemente werden mit Kerto® LVL S-beam-Furnierschichtholz-Balken versteift und stabilisiert.

Metsä Wood hat Arca Nova Bolig bei der technischen Lösung für die Apartmenthäuser aus Holz unterstützt. "Unsere Kooperation hat entscheidend zur erfolgreichen Entwicklung eines neuen Designsystems für den norwegischen Wohnungsmarkt beigetragen", sagt Hansen.

Das Bauen mit nachhaltig gewonnenem Holz ist außerdem umweltfreundlich und nachhaltig - jetzt und auch in Zukunft.

Lesen Sie mehr über das grüne Bauprojekt in Verksbyen.

Images: https://databank.metsagroup.com/l/tQn7wCdzH_fN

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood

tel. +358-40-820-9850, viivi.kylama@metsagroup.com

Metsä Wood

www.metsawood.de

Metsä Wood ist einer der führenden europäischen Hersteller von Holzwerkstoff-Produkten. Wir sind auf drei Segmente ausgerichtet: Bau-, Industrie- und Vertriebskunden. Zu unseren Hauptprodukten gehören Kerto® LVL-Furnierschichtholz, Sperrholz und andere Holzprodukte. Wir vertreiben außerdem nordisches Schnittholz von Metsä Fibre.

Metsä Wood erzielte 2018 einen Umsatz von 0,4 Milliarden Euro und beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter. Metsä Wood gehört zur Metsä Group.

