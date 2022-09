Metz aborde l'IFA 2022 avec de superbes nouveautés

BERLIN, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'IFA 2022, l'un des plus impressionnants salons d'électronique grand public du monde, s'est tenu à Berlin, en Allemagne, du 2 au 6 septembre. En présence de membres prestigieux, Metz Consumer Electronics GmbH était fier de présenter les produits phares de deux de ses principales marques : Metz Classic et METZ blue.

Metz Takes on IFA 2022 with Superb Releases image_848611_38282753

Fondée en 1938, avec 84 ans d'expérience, la marque Metz et ses produits ont fièrement défendu l'héritage « Made in Germany », assurant une qualité de classe mondiale pour ses clients à travers l'Europe. Avec un développement, une production, un service client, une équipe de vente et une administration basés en Allemagne, Metz se concentre sur un marché européen haut de gamme. En combinant toutes ces caractéristiques, vous obtenez la perfection technique de Metz en matière de durabilité, de fiabilité, de qualité d'image et de son et d'ergonomie.

Lors de l'IFA 2022, Metz Classic nous présente sa télévision de petite taille LUNIS, le tout premier téléviseur OLED haut de gamme d'Allemagne au format 42" entièrement développé et fabriqué localement. Ce téléviseur a fait la démonstration d'une qualité d'image OLED de première classe et d'une technologie audio Metz cristalline, disponible dans des dimensions personnalisées. Le téléviseur 42" LUNIS OLED de Metz Classic sera lancé au début du quatrième trimestre 2022.

Metz Classic présente également sa technologie d'affichage OLED de pointe entièrement transparente, qui vous permet de basculer facilement entre les modes opaques, translucides et même entièrement transparents, offrant aux consommateurs une impression de technologie intégrale et une esthétique futuriste.

En combinant la puissance commerciale de SKYWORTH et 84 ans d'expérience de fabrication traditionnelle allemande, METZ blue crée désormais des solutions de télévision connectée de haute qualité qui lui permettent d'élargir sa présence de l'Allemagne au marché mondial.

Temps forts de METZ à l'IFA 2022 :

Le plus grand téléviseur OLED au monde : Le METZ bleu 88" W92. En tant que produit 8K , le METZ blue repousse les limites de l'image avec des résolutions de pixels quatre fois plus élevées que celles de la 4K . En plus d'une expérience inégalée en matière de taille et de qualité d'image et de son, le mammoth 88" W92", dernier-né de la gamme équipée de la technologie OLED TV, protège la vue des utilisateurs.

Avec son esthétique agréable, la COOLBOX Art Smart TV de 43" a remporté le prix iF Design Award 2022 pour ses fonctions innovantes et son design industriel unique.

Le Mini-LED TV dispose des technologies « Blu-ray Mini-LED + Quantum » et « DOLBY VISION IQ ».

Le téléviseur moderne QLED MQD7500 équipé de l'Eco-QLED, une nouvelle génération de technologie QLED qui réunit des matériaux quantiques nanométriques inorganiques, portant la teneur en cadmium bien en dessous de la norme européenne, et bien d'autres encore.

*Il faut noter que certains des produits ci-dessus ne sont actuellement disponibles que dans certains marchés.

Il est à noter que Coolita OS, le système de télévision intelligente qui offre une expérience utilisateur plus simple, plus fluide et plus pratique, a également fait ses débuts à l'IFA 2022 dans sa version 2.0. Ce système a séduit des clients dans plus de 80 pays et régions du monde avec son concept de priorité à l'expérience et au service client, et ira plus loin dans l'innovation et le développement technologique.

Lors de l'IFA 2022, SKYWORTH et sa filiale européenne Metz ont présenté avec succès certaines de leurs créations les plus avant-gardistes en matière de technologie d'affichage. Malgré une baisse sérieuse de 30 à 40% sur le marché européen de la télévision couleur, la part de marché de la marque Metz a augmenté par rapport à la tendance, avec un chiffre d'affaires global du groupe SKYWORTH atteignant 3,557 milliards d'euros rien que cette année, soit une hausse de 7,6% sur 12 mois ; ce succès illustre la force de la marque et du produit, qui s'explique sans doute par leur approche spécifique qui consiste à donner la priorité au client.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890727/Metz_Takes_IFA_2022_Superb_Releases.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890728/image_848611_38282753.jpg

