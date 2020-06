Meu Talking Tom: Amigos já está disponível para download no Brasil

SÃO PAULO, 12 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Outfit7 Limited anuncia hoje (12) o lançamento de seu jogo para celular focado em bichinhos virtuais: Meu Talking Tom: Amigos. O game está disponível para download gratuito em todo o mundo nas plataformas iOS e Android. A aguardada novidade da premiada franquia Talking Tom and Friends traz uma abordagem nunca vista no gênero, unindo todos os seis personagens icônicos em uma experiência sandbox, que permite que os usuários joguem como quiserem, sem limitações. Fãs do mundo inteiro estão ansiosos para jogar o revolucionário jogo, com 13 milhões de pré-registros apenas na Google Play Store. Esse marco foi um recorde para a empresa.