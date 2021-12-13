Международная конференция 2022 года по науке письменного выражения

News provided by

The Handwriting Collaborative, LLC

Dec 13, 2021, 09:33 ET

21–23 января 2022 года — виртуальное мероприятие!

КОЛУМБУС (шт. Огайо), 13 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- В современных классах акцент на успеваемость учащихся в области письма находится на самом высоком уровне.

Текущие исследования в области письма определяют письменное выражение как «сложный самоуправляющийся процесс, который включает в себя когнитивные навыки более высокого порядка, связанные с формированием идей, планированием, организацией, переводом и пересмотром идей в письменном продукте, который передает смысл».

В рамках проекта The Handwriting Collaborative мы стремимся предоставлять преподавателям доступ к исследованиям и ресурсам, которые являются ключом к улучшению качества письма всех учащихся. С этой целью мы собрали вместе более 30 ведущих международных исследователей в таких областях, как обучение грамоте, психология, нейробиология, трудовая терапия и многое другое, чтобы поделиться результатами своей последней работы на Международной конференции 2022 года по науке письменного выражения. Эта онлайн-конференция, охватывающая ВСЕ аспекты науки письма, пройдет с 21 по 23 января 2022 года.

Информация о конференции

На виртуальной Международной конференции по науке письменного выражения будут представлены 3 (три) полных дня выступлений более чем 30 (тридцати) всемирно признанных докладчиков со всего мира. Oxford Brookings University (Великобритания), Teachers' College Columbia (США), Texas A&M (США), University of Porto (Португалия), University of Verona (Италия), а также National Institute for Health (США) являются всего лишь несколькими образовательными учреждениями, которые будут представлены нашими лекторами. Полный список ораторов и участников их сессий представлен на сайте по адресу: https://conference.handwritingcollaborative.org/speakers

Основные докладчики на 21–23января 2022 года

21 января 2022 года: Янг-Сак Грейс Ким (Young-Suk Grace Kim), д-р философии, старший декан, факультет образования, University of California, Ирвайн,
22 января 2022 г.: Чарльз Макартур (Charles MacArthur), д-р философии, University of Delaware
23 января 2022 года: Анна Барнетт (Anna Barnett), д-р философии, Oxford Brookes University

Информация о проекте «The Handwriting Collaborative»

Проект «The Handwriting Collaborative» был начат осенью 2019 года нашим основателем и исполнительным директором Кэтлин Райт (Kathleen Wright). Цель Кэтлин заключалась в том, чтобы объединить разноплановую команду специалистов по учебному курсу, преподавателей, научных исследователей и школьных специалистов в области трудовой терапии, которые стремятся оказывать помощь детям, родителям, учителям и администрации школ в развитии навыков почерка. Наша миссия заключается в обеспечении профессиональной подготовки и консультационных услуг, необходимых для оказания помощи преподавателям на всех уровнях в согласовании инструкций и практики постановки почерка с текущими научными исследованиями.

Более подробная информация о проекте The Handwriting Collaborative представлена на сайте по адресу: https://handwritingcollaborative.org/about-us

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1706993/NewLogo_Logo.jpg  

Related Links

https://handwritingcollaborative.org

SOURCE The Handwriting Collaborative, LLC

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