Международная цифровая торговая выставка «Китай и страны ЦВЕ-2021»

ПЕКИН, 18 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- 18 октября 2021 года на облачной выставочной платформе CCPIT открылась Международная цифровая торговая выставка «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021», проводимая Китайским советом по содействию международной торговле (CCPIT) и организованная совместно Международной торговой палатой Китая (CCUIC) и компанией ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company.

На этой выставке, главными действующими лицами которой являются китайские предприятия, а главным ориентиром — потребности покупателей в странах Центральной и Восточной Европы, использована цифровая выставочная платформа для предоставления компаниям возможности ведения переговоров в режиме онлайн и услуг, обеспечивающих точное согласование мероприятий. К участию в данной выставке привлечено около тысячи китайских предприятий. Ее экспонаты охватывают текстильные изделия и одежду, продукцию крупнейших хлопководческих регионов Китая, медицинскую технику, оборудование и строительные материалы, подарки, канцелярские принадлежности, электробытовые приборы и мебель, бытовую электронику и другие сферы. Кроме того, в составе экспозиции развернуто 13 выставочных зон, включая выставочную зону «Китайский бренд», на которой представлены китайские бренды, товары и услуги, а также создается благоприятный образ китайского бренда; в выставочной зоне «Сфера услуг» сосредоточены предприятия сферы услуг с попыткой продвижения «китайского сервиса» на международный уровень и его глубокого внедрения в глобальную отраслевую цепочку, цепочку создания ценностей и логистическую цепочку.

В настоящее время цифровой режим, сочетающий в себе виртуальный и традиционный форматы, становится новой реальностью в выставочной индустрии. Китайский Совет по содействию международной торговле (CCPIT) планирует продолжать активное содействие китайским предприятиям в «поддержании порядка» и «стабилизации внешней торговли» на основе своего накопленного опыта в проведении цифровых выставок, в полной мере используя преимущества облачной выставочной платформы CCPIT, и сосредоточиться на успешном развитии Китая, его торгово-экономическом сотрудничестве с Центральной и Восточной Европой, достижениях в профилактике эпидемии и борьбе с ней, а также руководстве процессом формирования общенациональной деловой среды, интерпретации соглашений о свободной торговле, глобального индекса торгово-экономических трений и другой служебной информации. В ходе выставки будут проведены шесть отраслевых координационных встреч, посвященных таким темам, как текстильная и суконная/хлопчатобумажная продукция в крупнейших хлопководческих регионах Китая, медицинская техника, оборудование и строительные материалы, подарки и канцелярские изделия, электробытовые приборы и бытовая электроника, с целью помочь китайским предприятиям продолжить общение в виртуальном режиме с политиками и предпринимателями в Центральной и Восточной Европе.

Выставка продлится в течение десяти дней и завершится 27 октября 2021 года.

SOURCE ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company