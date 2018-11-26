Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2019 начнет свою работу 3 марта будущего года

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Canton Fair Advertising Co. Ltd.

Nov 26, 2018, 10:00 ET

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 26 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2019 (International Signs and LED Exhibition (ISLE)) будет проходить 3-6 марта в секторе В выставочного комплекса Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. Мероприятие станет первоклассной площадкой для демонстрации передовых технологий в данной отрасли.

The 2019 International Signs & LED Exhibition will take place from March 3-6 in Guangzhou China
The 2019 International Signs & LED Exhibition will take place from March 3-6 in Guangzhou China

Общая площадь предстоящей сессии ISLE увеличится до 120 000 квадратных метров, что в полной мере соответствует масштабному росту индустрии наружной рекламы и светодиодного оборудования. Кроме новых выставочных категорий и расширенного ассортимента передовых продуктов в рамках ISLE будет проходить вспомогательная Выставка технологий и прикладных решений для коммерческих мониторов с широким спектром светодиодных дисплеев/осветительных приборов, рекламных вывесок и сопутствующего оборудования от лидеров рынка.

«По нашим прогнозам, в этом году в выставке примут участие свыше 200 000 гостей и 1 800 экспонентов из всех уголков земного шара, - отметил директор ISLE ЛИ ИНЦЗЕ (LI YINGJIE). -  На этот раз экспозиция будет более разнообразной, чем в ходе предыдущих сессий нашего мероприятия. Свою продукцию на выставке продемонстрируют представители всех звеньев отраслевой цепочки, что позволит сделать ISLE комплексной площадкой для закупок. Надеемся, что наша выставка и дальше будет предоставлять участникам и гостям обширные возможности для продвижения международной торговли».

За четыре года своего существования ISLE сумела завоевать статус отраслевого лидера в сфере светодиодного оборудования, рекламных мониторов, цифровых табло и бигбордов. В 2019 году на мероприятии с тематическим названием «Большая реклама» будут представлены не только широкоформатные дисплеи, аудиовизуальные технологии и LED-продукция от ведущих производителей, но и новые категории - 3D-печать, «умные» вывески, оборудование для коммерческих конечных потребителей, экологически безопасные материалы для организации экспозиций и услуги вендоров в выставочной отрасли.

Экспозиция ISLE 2019 будет разделена на следующие зоны:

Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования:

  • Струйная печать
  • Цифровые табло и лайтбоксы
  • 3D-печать и интеллектуальные системы гравировки
  • Экологически безопасные материалы и вендор-услуги для организации экспозиций
  • Смарт-медиа/смарт-ритейл и интеллектуальные терминалы

Выставка технологий и прикладных решений для коммерческих мониторов

  • Технологии и прикладные решения для светодиодных дисплеев
  • Крупноформатные мониторы
  • Технологии светодиодного освещения

Кроме того, в программу ISLE войдут Международный фестиваль рекламы в Гуанчжоу и ряд международных саммитов и форумов по обмену опытом и обсуждению тенденций развития отрасли с участием ведущих ученых, экспертов и профессиональных покупателей.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://en.isle.org.cn.

О выставке ISLE

Международная выставка наружной рекламы и светодиодного освещения-2018 (ISLE), организуемая Canton Fair Advertising Co., Ltd. и China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE), представляет собой полностью интегрированную платформу для презентации профессиональных, запоминающихся и интеллектуальных рекламных решений, ориентированных на ценностную цепочку отрасли светодиодного оборудования.

Контактная информация:

Г-жа Би Суи (Suyi Bi)   тел.: +86-20-89268218  Email: bishuyi@cantonfairad.com

Г-жа Сара Ли (Sarah Li)  тел.: +86-20-89268248    Email: lizefan@isle.org.cn

Г-н Спарта Чжан (Sparta Zhang) тел.: +86-20-892683292   Email: zhanghuilong@isle.org.cn

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/786687/The_2019_International_Signs__LED_Exhibition.jpg

SOURCE Canton Fair Advertising Co. Ltd.

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Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2019 начнет свою работу 3 марта будущего года

News provided by

Canton Fair Advertising Co. Ltd.

Nov 26, 2018, 10:00 ET