Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2019 начнет свою работу 3 марта будущего года
Nov 26, 2018, 10:00 ET
ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 26 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2019 (International Signs and LED Exhibition (ISLE)) будет проходить 3-6 марта в секторе В выставочного комплекса Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. Мероприятие станет первоклассной площадкой для демонстрации передовых технологий в данной отрасли.
Общая площадь предстоящей сессии ISLE увеличится до 120 000 квадратных метров, что в полной мере соответствует масштабному росту индустрии наружной рекламы и светодиодного оборудования. Кроме новых выставочных категорий и расширенного ассортимента передовых продуктов в рамках ISLE будет проходить вспомогательная Выставка технологий и прикладных решений для коммерческих мониторов с широким спектром светодиодных дисплеев/осветительных приборов, рекламных вывесок и сопутствующего оборудования от лидеров рынка.
«По нашим прогнозам, в этом году в выставке примут участие свыше 200 000 гостей и 1 800 экспонентов из всех уголков земного шара, - отметил директор ISLE ЛИ ИНЦЗЕ (LI YINGJIE). - На этот раз экспозиция будет более разнообразной, чем в ходе предыдущих сессий нашего мероприятия. Свою продукцию на выставке продемонстрируют представители всех звеньев отраслевой цепочки, что позволит сделать ISLE комплексной площадкой для закупок. Надеемся, что наша выставка и дальше будет предоставлять участникам и гостям обширные возможности для продвижения международной торговли».
За четыре года своего существования ISLE сумела завоевать статус отраслевого лидера в сфере светодиодного оборудования, рекламных мониторов, цифровых табло и бигбордов. В 2019 году на мероприятии с тематическим названием «Большая реклама» будут представлены не только широкоформатные дисплеи, аудиовизуальные технологии и LED-продукция от ведущих производителей, но и новые категории - 3D-печать, «умные» вывески, оборудование для коммерческих конечных потребителей, экологически безопасные материалы для организации экспозиций и услуги вендоров в выставочной отрасли.
Экспозиция ISLE 2019 будет разделена на следующие зоны:
Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования:
- Струйная печать
- Цифровые табло и лайтбоксы
- 3D-печать и интеллектуальные системы гравировки
- Экологически безопасные материалы и вендор-услуги для организации экспозиций
- Смарт-медиа/смарт-ритейл и интеллектуальные терминалы
Выставка технологий и прикладных решений для коммерческих мониторов
- Технологии и прикладные решения для светодиодных дисплеев
- Крупноформатные мониторы
- Технологии светодиодного освещения
Кроме того, в программу ISLE войдут Международный фестиваль рекламы в Гуанчжоу и ряд международных саммитов и форумов по обмену опытом и обсуждению тенденций развития отрасли с участием ведущих ученых, экспертов и профессиональных покупателей.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://en.isle.org.cn.
О выставке ISLE
Международная выставка наружной рекламы и светодиодного освещения-2018 (ISLE), организуемая Canton Fair Advertising Co., Ltd. и China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE), представляет собой полностью интегрированную платформу для презентации профессиональных, запоминающихся и интеллектуальных рекламных решений, ориентированных на ценностную цепочку отрасли светодиодного оборудования.
Контактная информация:
Г-жа Би Суи (Suyi Bi) тел.: +86-20-89268218 Email: bishuyi@cantonfairad.com
Г-жа Сара Ли (Sarah Li) тел.: +86-20-89268248 Email: lizefan@isle.org.cn
Г-н Спарта Чжан (Sparta Zhang) тел.: +86-20-892683292 Email: zhanghuilong@isle.org.cn
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/786687/The_2019_International_Signs__LED_Exhibition.jpg
SOURCE Canton Fair Advertising Co. Ltd.
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