Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2019 начнет свою работу 3 марта будущего года

Общая площадь предстоящей сессии ISLE увеличится до 120 000 квадратных метров, что в полной мере соответствует масштабному росту индустрии наружной рекламы и светодиодного оборудования. Кроме новых выставочных категорий и расширенного ассортимента передовых продуктов в рамках ISLE будет проходить вспомогательная Выставка технологий и прикладных решений для коммерческих мониторов с широким спектром светодиодных дисплеев/осветительных приборов, рекламных вывесок и сопутствующего оборудования от лидеров рынка.

«По нашим прогнозам, в этом году в выставке примут участие свыше 200 000 гостей и 1 800 экспонентов из всех уголков земного шара, - отметил директор ISLE ЛИ ИНЦЗЕ (LI YINGJIE). - На этот раз экспозиция будет более разнообразной, чем в ходе предыдущих сессий нашего мероприятия. Свою продукцию на выставке продемонстрируют представители всех звеньев отраслевой цепочки, что позволит сделать ISLE комплексной площадкой для закупок. Надеемся, что наша выставка и дальше будет предоставлять участникам и гостям обширные возможности для продвижения международной торговли».

За четыре года своего существования ISLE сумела завоевать статус отраслевого лидера в сфере светодиодного оборудования, рекламных мониторов, цифровых табло и бигбордов. В 2019 году на мероприятии с тематическим названием «Большая реклама» будут представлены не только широкоформатные дисплеи, аудиовизуальные технологии и LED-продукция от ведущих производителей, но и новые категории - 3D-печать, «умные» вывески, оборудование для коммерческих конечных потребителей, экологически безопасные материалы для организации экспозиций и услуги вендоров в выставочной отрасли.

Экспозиция ISLE 2019 будет разделена на следующие зоны:

Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования:

Струйная печать

Цифровые табло и лайтбоксы

3D-печать и интеллектуальные системы гравировки

Экологически безопасные материалы и вендор-услуги для организации экспозиций

Смарт-медиа/смарт-ритейл и интеллектуальные терминалы

Выставка технологий и прикладных решений для коммерческих мониторов

Технологии и прикладные решения для светодиодных дисплеев

Крупноформатные мониторы

Технологии светодиодного освещения

Кроме того, в программу ISLE войдут Международный фестиваль рекламы в Гуанчжоу и ряд международных саммитов и форумов по обмену опытом и обсуждению тенденций развития отрасли с участием ведущих ученых, экспертов и профессиональных покупателей.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://en.isle.org.cn .

О выставке ISLE

Международная выставка наружной рекламы и светодиодного освещения-2018 (ISLE), организуемая Canton Fair Advertising Co., Ltd. и China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE), представляет собой полностью интегрированную платформу для презентации профессиональных, запоминающихся и интеллектуальных рекламных решений, ориентированных на ценностную цепочку отрасли светодиодного оборудования.

Контактная информация:

Г-жа Би Суи (Suyi Bi) тел.: +86-20-89268218 Email: bishuyi@cantonfairad.com

Г-жа Сара Ли (Sarah Li) тел.: +86-20-89268248 Email: lizefan@isle.org.cn

Г-н Спарта Чжан (Sparta Zhang) тел.: +86-20-892683292 Email: zhanghuilong@isle.org.cn

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/786687/The_2019_International_Signs__LED_Exhibition.jpg

SOURCE Canton Fair Advertising Co. Ltd.