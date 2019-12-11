Международное медиа-агентство OMD становится лидером мирового рейтинга, превосходя отраслевых конкурентов по показателям оборота и охвата рынка

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 11 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Агентство OMD Worldwide , входящее в состав Omnicom Media Group, возглавило новейший рейтинг мировых медийных агентств и групп по прогнозируемым показателям оборота за 2019 год. Подобный анализ ежегодно проводится компанией COMvergence.

Агентство OMD с прогнозируемым оборотом по счетам за 2019 год на уровне 19,6 млрд долл. США, что на 6,1% больше по сравнению с прошлогодним показателем, опережает ближайшего конкурента на 1,7 млрд долл. США и заметно превосходит среднеотраслевой показатель роста в 0,6%.

Отчет ознаменовал девятый по счету квартал стабильного роста новых направлений деятельности OMD. В денежном эквиваленте этот рост за период с 2018-2019 гг. соответствует 3,5 млрд долл. США - на 18% больше по сравнению с текущим совокупным показателем. Это самый высокий результат среди всех медиа-агентств.

Рейтинг COMvergence завершает весьма успешный для OMD год, начавшийся с присвоения ему титула "Международного медиа-агентства года" по версии ведущего американского отраслевого издания Adweek с последующей реорганизацией агентства на базе нового корпоративного лозунга "лучшие решения с высокой скоростью". На протяжении всего текущего года агентство продолжало вкладывать усилия и средства в развитие кадрового потенциала, оптимизацию собственных продуктов и технологий, что принесло OMD свыше 20 региональных наград "Агентство года", ведущие позиции в рейтинге Effie Effectiveness Index, а также 28 медалей на конкурсе Cannes Lions в этом году (больше, чем у любого другого агентства, принимавшего участие в фестивале 2019 года).

Как отмечает генеральный директор OMD Worldwide Флориал Адамски (Florian Adamski): "Значительно расширив спектр наших предложений и численность нашей клиентской базы в 2019 году, OMD входит в новый год с исключительно сильными позициями. Стоя на пороге нового десятилетия, мы как никогда готовы помогать нашим клиентам лучше и оперативнее принимать решения, воплощать в жизнь идеи и достигать желаемых результатов".

Об агентстве OMD

OMD Worldwide - крупнейшая в мире медиасеть, в штате которой в более чем 100 странах мира работают свыше 13 000 сотрудников. Мир полнится новыми возможностями, однако ключом к преуспеванию становится доступ и освоение новых перспектив посредством оперативного принятия лучших решений, сочетающих в себе инновации, креативность, эмпатию и опыт, для достижения оптимальных бизнес-результатов. "Международное медиа-агентство года-2019" по версии Adweek, OMD, входящее в состав Omnicom Media Group , является одним из лидеров рейтинга ведущих мировых медиасетей Effie Effectiveness Index.

Omnicom Media Group специализируется на предоставлении медиа-сервисов и входит в состав Omnicom Group, Inc. (кодNYSE: OMC) - ведущей международной компании в сфере рекламы, маркетинга и корпоративных коммуникаций, обслуживающей свыше 5 000 клиентов в более чем 100 странах мира.

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