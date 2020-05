Международные эксперты предупреждают: вузам придется приложить значительные усилия к выживанию после пандемии COVID-19

ДОХА (DOHA), Катар, ВАШИНГТОН (WASHINGTON), АТЛАНТА (ATLANTA) и ЛОНДОН (LONDON), 4 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- В условиях нового "постпандемического" мира студенты смогут банкротить вузы, не отвечающие их ожиданиям. С таким предупреждением выступил представитель американского образовательного ведомства на презентации результатов нового масштабного исследования будущих перспектив и тенденций в сфере высшего образования, проводившегося по заказу Qatar Foundation (QF).

В докладе под названием "New schools of thought: Innovative models for delivering higher education" (Новые интеллектуальные традиции: инновационные модели высшего образования), подготовленном аналитическим отделом журнала Economist (EIU), анализируются основные вопросы адаптации вузов к условиям сокращающегося государственного финансирования, нарастающих сомнений в их практической ценности, а также к проблемам, вызываемым новыми технологиями и процессами автоматизации.

В ходе "круглого стола", организованного EIU при спонсорской поддержке QF по случаю сегодняшней презентации доклада, специалисты сферы образования на трех континентах обсудили результаты исследования и поделились своими взглядами на будущее высшего образования. Основатель, президент и генеральный директор Minerva Schools при частной аспирантуре Keck Graduate Institute Бен Нельсон (Ben Nelson) отметил: "В этом году на учащихся возлагается поистине беспрецедентный груз ответственности, поскольку впервые на нашей памяти он получают реальную возможность банкротить вузы, не соответствующие сегодняшним реалиям.

"Сегодня их голос значит так много, как никогда ранее - их уход из колледжа хотя бы на год способен буквально привести к ликвидации учебного заведения. Впервые в истории студенты примеряют на себя роль определяющих партнеров - именно они решают, как следует поступать вузам и какие из них имеют право работать дальше.

"Если в процессе взаимодействия между студенческим сообществом и учебными заведениями первые не получают всего объема оплаченных ими услуг, для вторых неизбежно наступит час расплаты".

Президент Spelman College Мэри Шмидт Кэмпбелл (Mary Schmidt Campbell) в ходе дискуссии высказала мнение, что академические партнерства "чрезвычайно важны в подобные периоды", добавив, что "вузам следует перестать кичиться собственной ценностью и сплотиться вокруг общей цели".

"Подобное сотрудничество принесет пользу всем участникам процесса, однако оно требует подхода, радикально отличающегося от того, что мы наблюдаем сегодня. Возврат к жесткому маркетингу и конкуренции станет путем в никуда".

А консультант QF по вопросам образования Франсиско Мармолехо (Francisco Marmolejo) подчеркнул, что вузам следует "поставить под вопрос собственные прогнозы и предположения": "Если ничего не изменить - даже перед лицом определенных рисков, - после относительной нормализации ситуации мы, весьма вероятно, попробуем вернуться к прежним реалиям. Но этот кризис наглядно показал нам: мы больше не можем позволить себе роскошь полагать, что все будет так, как раньше".

Ознакомиться с полным текстом доклада "New schools of thought: Innovative models for delivering higher education" (Новые интеллектуальные традиции: инновационные модели высшего образования) можно по ссылке.

Запись дискуссии доступна по ссылке.

