Международный арбитраж подтвердил свою юридискцию над спором между Agility и правительством Ирака

ЭЛЬ-КУВЕЙТ (KUWAIT CITY), 13 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Agility Public Warehousing Company KSCP сегодня сообщила, что международный арбитражный суд, сформированный под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке (ICSID), вынес решение, согласно которому он может принимать к рассмотрению споры, возникающие после вступления в силу двустороннего инвестиционного договора между Кувейтом и Ираком. Мы с нетерпением ждем возможности рассмотрения этих исков по существу.

Компания Agility утверждает, что правительство Ирака отказало ей и ее дочерним предприятиям в возможности оспорить необоснованное решение Комиссии по коммуникациям и средствам массовой информации (СМС) касательно аннулирования ее инвестиций в Korek Telecom, а в марте 2019 года незаконно выполнило это решение, распорядившись о передаче акций, приобретенных Agility и ее соинвесторами, обратно исходным иракским акционерам без возврата инвестиций Agility.

"Мы приветствуем решение трибунала ICSID, - отметил вице-президент и генеральный директор Тарек Султан (Tarek Sultan). - Это решение признает право Agility на правовую защиту, а действия правительства Республики Ирак отныне будут рассматриваться по нормам международного права".

В феврале 2017 года Agility Group подала арбитражный иск против Республики Ирак в соответствии с Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств и Соглашением между правительством Кувейта и правительством Республики Ирак о взаимном продвижении и защите инвестиций.

В течение ряда лет компания инвестировала свыше 380 млн долл. США, а также вложила значительные технические, управленческие ресурсы и "ноу-хау" в успешное развитие Korek Telecom.

О компании Agility

Agility является международной логистической компанией с ежегодным доходом на уровне 5,1 млрд долл. США и штатом из более чем 26 000 сотрудников в 100 странах мира. Предприятие входит в число ведущих мировых провайдеров услуг экспедирования грузов и контрактной логистики, а также является передовым инвестором в технологии, ориентированные на повышение эффективности цепочек поставок. Agility - "первооткрыватель" развивающихся рынков и один из крупнейших частных владельцев и застройщиков складских баз и парков легкой промышленности на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Дочерние компании Agility предоставляют услуги топливной логистики, обслуживания аэропортов, управления коммерческой недвижимостью, цифровизации таможенных систем и создания удаленной инфраструктуры.

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