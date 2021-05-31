Международный финансовый форум публикует доклад IFF China Report 2021

ПЕКИН, 31 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Международный финансовый форум (IFF) объявил о выпуске доклада IFF China Report 2021 (далее «Доклад»), в котором изложены важные политические инициативы Китая и возможности глобального сотрудничества в связи с пандемией COVID-19 и на дальнейшую перспективу. 30 тысяч экземпляров доклада были распространены более чем в 170 странах и регионах.

В докладе содержится 31 материал, представленный мировыми лидерами, наиболее влиятельными лицами и финансистами по глобальным аспектам, разбитым на пять тематических групп: глобальный экономический рост в постпандемический период, инициатива «Один пояс и один путь» (BRI), «зеленые финансы», мировые рынки капитала и финансовые технологии.

Пандемия COVID-19 вызвала существенную дестабилизацию мировой экономики. Однако экологические последствия пандемии не менее значимы, чем ее экономические последствия, поскольку чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения свидетельствует о наличии более глубокой экономической проблемы, лежащей в ее основе. Как отмечает сопредседатель IFF и председатель Международной ассоциации «Шелковый путь» (SRIA) Хан Сынсу (Han Seungsoo), ключом к решению этой проблемы является перенос акцента на «новую экологическую инфраструктуру».

«Миссия SRIA должна быть скорректирована для мобилизации инвестиций, необходимых для удовлетворения требований «новой реальности» после COVID-19. Крупномасштабное развитие солнечной и ветряной энергетики на пустующих территориях вдоль маршрута BRI помогло бы вырабатывать экологически чистую энергию для Востока, что должно являться одним из приоритетов для SRIA», — написал он в Докладе.

Подчеркивая в качестве ключевой меры быстрое восстановление мировой экономики в посткоронавирусный период, 12-й президент Всемирного банка Джим Ён Ким (Jim Yong Kim) утверждает в Докладе, что инфраструктурные инвестиции должны быть «одним из приоритетов в содействии ускоренному восстановлению развивающихся стран от последствий пандемии». Президент Нового банка развития Маркус Троихо (Marcos Troyjo) отмечает, что «новая инфраструктура должна отвечать требованиям четвертой промышленной революции».

В докладе также подчеркивается роль BRI в содействии устойчивому развитию в глобальном масштабе через Фонд шелкового пути и совместные усилия стран-участниц проекта по содействию экологической трансформации. Для ускорения процесса перехода к экологически чистой экономике в Докладе содержится призыв к странам-участницам BRI установить целевые показатели углеродной нейтральности в соответствии с глобальными целями в сфере устойчивого развития и обеспечить соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды.

Информация об IFF

Международный финансовый форум (IFF), основанный в 2003 году, является некоммерческой и неправительственной неофициальной международной дискуссионной организацией. Эта организация, штаб-квартира которой находится в Пекине, обеспечивает высокоуровневый механизм диалога и обмена академическими знаниями, спонсорами которого выступают ведущие предприниматели и ученые в рамках мирового финансового сообщества и академических кругов.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=403

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http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=403



SOURCE International Finance Forum (IFF)