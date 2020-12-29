Международный запуск бренда Fenty Skin в розничных магазинах

«Я всегда мечтала о том, чтобы каждый мог приобрести косметические продукты и средства для ухода за кожей, которые дарят великолепные результаты. Запуск бренда Fenty Skin в магазинах Sephora, Boots и Harvey Nichols по всему миру позволит клиентам в любой стране получить удовольствие от покупок средств коллекций Fenty Skin и Fenty Beauty, представленных в одном магазине». — Рианна

САН-ФРАНЦИСКО, 29 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Основанный Рианной бренд средств для ухода за кожей Fenty Skin будет представлен в избранных магазинах Sephora, Boots и Harvey Nichols по всему миру, начиная с 26 декабря 2020 года. Бренд Fenty Skin, созданный Рианной в начале этого года в сотрудничестве с косметической компанией Kendo Brands, принадлежащей группе LVMH, предлагает простые решения, которые идеально подходят для обладателей любого типа и тона кожи. Благодаря расширению своего присутствия на международном рынке бренд Fenty Skin привлечет новых покупателей в 30 странах.

Ознакомиться с интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8833951-rihanna-fenty-skin-global-retail-launch/

Fenty Skin объединяет высокоэффективные средства для ухода за кожей нового поколения, которые обеспечивают превосходные результаты. Каждый многофункциональный продукт прост в применении и обладает множеством преимуществ. Все средства просто незаменимы для создания макияжа в стиле Fenty Beauty и подходят для любого типа и тона кожи, позволяя достичь оптимальных результатов при совместном использовании. Благодаря поступлению продуктов Fenty Skin в розничную продажу покупатели смогут изучить ассортимент и легко подобрать подходящие им средства коллекций Fenty Skin и Fenty Beauty, представленных в одном и том же магазине.

Средства для ухода за кожей, источником вдохновения для создания которых послужил образ жизни Рианны, содержат натуральные ингредиенты, собранные по всему миру. В сочетании с мощными компонентами, такими как гиалуроновая кислота и ниацинамид, они обеспечивают клинически доказанные результаты. Рианна отдает предпочтение формулам, которые не тестировались на животных, не содержат глютена и компонентов животного происхождения и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Например, в состав дневного увлажняющего средства с СЗФ входят ингредиенты, безопасные для коралловых рифов, а упаковка средства с удобными сменными блоками создана с использованием перерабатываемых материалов и приятна на ощупь. Инновационные текстуры оставляют на коже теплый притягательный аромат с освежающими нотами, создавая незабываемые впечатления. В коллекции Fenty Skin воплотились индивидуальные рекомендации Рианны по уходу за кожей, а также советы о том, как придать ей безупречный здоровый и сияющий вид на весь день.

В ассортименте Fenty Skin представлены следующие продукты:

Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser (25 долл. США). Продукт 2 в 1: очищающее средство и средство для снятия макияжа. Кремообразная формула образует пену, которая удаляет загрязнения, излишки кожного себума и стойкий макияж, не пересушивая кожу.

(25 долл. США). Продукт 2 в 1: очищающее средство и средство для снятия макияжа. Кремообразная формула образует пену, которая удаляет загрязнения, излишки кожного себума и стойкий макияж, не пересушивая кожу. Fat Water Pore-Refining Toner Serum (28 долл. США). Инновационный тоник с текстурой сыворотки сокращает видимость пор и пигментных пятен, разглаживает и осветляет кожу, устраняя жирный блеск и не вызывая ощущения сухости.

(28 долл. США). Инновационный тоник с текстурой сыворотки сокращает видимость пор и пигментных пятен, разглаживает и осветляет кожу, устраняя жирный блеск и не вызывая ощущения сухости. Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen (35 долл. США, стоимость сменного блока — 30 долл. США). Продукт действует как увлажняющее и солнцезащитное средство. Легкая обезжиренная формула нежно-розового оттенка практически незаметна на коже любого тона. Средство эффективно борется с сухостью, пигментацией и неровным тоном кожи. При нанесении не скатывается и не оставляет следов, создавая безупречную базу для нанесения макияжа. Кроме того, продукт предусматривает использование сменных блоков.

(35 долл. США, стоимость сменного блока — 30 долл. США). Продукт действует как увлажняющее и солнцезащитное средство. Легкая обезжиренная формула нежно-розового оттенка практически незаметна на коже любого тона. Средство эффективно борется с сухостью, пигментацией и неровным тоном кожи. При нанесении не скатывается и не оставляет следов, создавая безупречную базу для нанесения макияжа. Кроме того, продукт предусматривает использование сменных блоков. Instant Reset Overnight Recovery Gel-Cream (40 долл. США; стоимость сменного блока — 36 долл. США). Увлажняющее средство с насыщенной текстурой гель-крема мгновенно сокращает мимические и возрастные морщины, увлажняет кожу, придавая ей более сияющий и свежий вид после пробуждения. Уменьшает видимость пор и пигментных пятен уже через неделю применения. Кроме того, средство подходит для многоразового использования.

(40 долл. США; стоимость сменного блока — 36 долл. США). Увлажняющее средство с насыщенной текстурой гель-крема мгновенно сокращает мимические и возрастные морщины, увлажняет кожу, придавая ей более сияющий и свежий вид после пробуждения. Уменьшает видимость пор и пигментных пятен уже через неделю применения. Кроме того, средство подходит для многоразового использования. Fenty Skin Start'r Set (40 долл. США). В наборе из трех средств представлены Total Cleans'r, Fat Water и Hydra Vizor в миниатюрном дорожном формате.

SOURCE Kendo