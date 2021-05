Mezinárodní design společnosti HAVAL JOLION pro globální uživatele

Christopher vysvětluje: „Tento vůz má skvělý design, nabízí úžasné zážitky a je ztělesněním radosti ze života." JOLION představuje módní styl a zároveň je příjemným partnerem v městském životě. Pro tento model je k dispozici šest barev, včetně bílé Hamilton, červené Mars, zelené Energy, šedé Ayers, modré Sapphire a zlaté černé. Každá barva představuje image a odráží osobnost, která se může u různých lidí lišit. Karosérie s krásnými přechodovými liniemi dávají prostor fantazii a jsou současně ukázkou jednoduchého a přitom skvělého designu. Spolu s elegantní a ostrou přední částí, předními LED světlomety typu "halapartna" a luxusní mřížkou chladiče působí toto elegantní SUV energicky dynamicky a okamžitě probouzí vzpomínky na mládí. Vozidlo navíc nabízí bohatý prostor pro cestující a disponuje 26 úložnými prostory. Do přihrádky ve dveřích lze snadno uložit i velké lahve s nápoji, což zpříjemňuje cesty na dlouhé vzdálenosti. Díky inteligentním technologiím navíc vůz nabízí lepší zážitek z jízdy. Díky možnosti práce s internetem lze podle potřeby snadno připojit centrální ovládací displej a mobilní telefony. I ve voze mohou uživatelé zažít radost z pobytu v multimediální místnosti - hraní her, sledování filmů, to je opravdu zábavné. Těm, kteří nemají zkušenosti nebo neumějí dobře parkovat, vůz nabízí automatické parkování pomocí jednoho tlačítka pro klidné nakupování. K dispozici jsou čtyři jízdní režimy: Standardní, Sportovní, Ekonomický a Sníh. Režim Sníh dokáže zabránit smyku, režim Sport umožňuje skvělé jízdní zážitky díky úžasné schopnosti akcelerace a režim Economy okamžitě snižuje spotřebu paliva. Vůz je tak vhodný prakticky pro každou příležitost.

Christopher řekl: „Cílem designu zaměřeného na budoucnost je přinést uživateli hodnotu a vysoký výkon. Když se v designu setká použitelnost a pohodlí, je vhodný pro všechny."

„JOY LIFE ON" nabízí možnost užívat si radostí života. A co je důležitější, spojuje toto radostné užívání si s produktivitou a uživatel se tak stává pánem svého osudu. Co se týče designu, GWM vždy kladla důraz na „průlomové inovace". Zejména pokud jde o pocity a kulturu, držíme se zásady orientace na uživatele. Proto se naše vozidla snadno začleňují do života uživatelů a nabízí jim skvělé hodnoty. V budoucnu bude společnost GWM v rámci rozšiřování své globální přítomnosti vyrábět i další špičkové produkty, které nabídnou nejen skvělý design, ale i mnoho emocionálních zážitků.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521470/HAVAL_JOLION_GLOBAL.jpg

SOURCE HAVAL