Mezinárodní finanční fórum vydává zprávu IFF China Report 2021

PEKING, 31. května 2021 /PRNewswire/ -- Mezinárodní finanční fórum (MFF) oznámilo vydání Zprávy MFF o Číně 2021 (dále jen „zpráva"), která popisuje důležité politické iniciativy Číny a možnosti globální spolupráce v kontextu COVID-19 i v dalších letech. Do více než 170 zemí světa bylo rozesláno na 30 000 výtisků této zprávy.

Zpráva obsahuje 31 příspěvků od světových lídrů, předních politiků a finančníků a týká se pěti následujících hlavních oblastí: globální hospodářský růst v postpandemické éře, iniciativa Nová hedvábná stezka (BRI), zelené finance, globální kapitálové trhy a finanční technologie.

COVID-19 významně narušil světovou ekonomiku. Ekologické důsledky pandemie jsou však stejně závažné jako důsledky ekonomické, neboť mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví vyvolává hlubší ekonomické problémy. Pro řešení tohoto problému je klíčový přesun pozornosti k „nové zelené infrastruktuře", upozorňuje Han Seungsoo, místopředseda MFF a předseda Mezinárodní asociace Hedvábné stezky (SRIA).

„Poslání SRIA musí být nově nastaveno tak, aby mobilizovalo investice nezbytné pro zvládnutí „nového normálu" po COVID-19. Výroba solární a větrné energie ve velkém měřítku v pustině podél trasy Nové hedvábné stezky by umožnila dodávky čisté energie do východních oblastí, což by mělo být pro SRIA prioritou," píše se ve zprávě.

Jim Yong Kim, 12. prezident Světové banky, ve zprávě zdůrazňuje, že klíčovým opatřením pro rychlé oživení světové ekonomiky v období po vypuknutí pandemie jsou investice do infrastruktury, které by měly být „jednou z priorit při pomoci rozvojovým zemím rychleji se zotavit z pandemie." Marcos Toyjo, prezident Nové rozvojové banky, poznamenává, že „nová infrastruktura musí odpovídat požadavkům čtvrté průmyslové revoluce."

Zpráva rovněž zdůrazňuje úlohu Nové hedvábné stezky při podpoře udržitelnosti z hlediska globálního rozvoje prostřednictvím Fondu hedvábné stezky a společného úsilí členských zemí při prosazování ekologického přechodu. V zájmu urychlení zelené transformace zpráva vyzývá členské státy iniciativy Nová hedvábná stezka ke stanovení cílů uhlíkové neutrality v souladu s globálními cíli udržitelnosti a k prosazování právních předpisů na ochranu životního prostředí.

MFF byla založena v roce 2003 jako nezisková, nestátní a neoficiální mezinárodní organizace. Sídlí v Pekingu a jejím hlavním cílem je dialog mezi akademiky, zástupci průmyslu a politiky.

