Mezinárodní obchodní digitální výstava na podporu obchodu mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy 2021

PEKING, 18. října 2021 /PRNewswire/ -- Dne 18. října 2021 byla na „cloudové výstavní platformě CCPIT" zahájena mezinárodní obchodní digitální výstava na podporu obchodu mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, kterou pořádá Čínská rada pro podporu mezinárodního obchodu (CCPIT) a kterou společně organizují Čínská komora mezinárodního obchodu (CCOIC) a společnost ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company.

Hlavními vystavovateli jsou čínské podniky a výstava se soustředí na potřeby kupujících ze zemí střední a východní Evropy. Využívá k tomu digitální výstavní platformu, aby podnikům poskytla co nejlepší zprostředkovatelské služby a možnost vyjednávat online. Výstavy se zúčastnilo téměř 1000 čínských podniků. Exponáty zahrnují textilní a oděvní výrobky z nejdůležitějších oblastí Číny produkujících bavlnu, zdravotnickou techniku, železářské a stavební materiály, dárkové předměty, kancelářské potřeby, domácí spotřebiče a nábytek, spotřební elektroniku a výrobky z dalších odvětví. Výstava také nabízí 13 výstavních ploch. Výstavní plocha nazvaná „Čínská značka" vyzdvihuje čínské podniky, výrobky a služby a vytváří pozitivní obraz čínské produkce. Výstavní oblast „Obchod se službami" zase představuje podniky obchodující se službami a snaží se podporovat „čínské služby", aby se jim dostalo celosvětové pozornosti a co nejlépe se integrovaly do globálního průmyslového, hodnotového i logistického řetězce.

Digitální režim kombinující online a offline vystavování se v současné době ve výstavnictví stává novou normou. Čínská rada pro podporu mezinárodního obchodu (CCPIT) plánuje čínským podnikům i nadále aktivně pomáhat „udržet si zakázky" a „stabilizovat zahraniční obchod" na základě svých bohatých zkušeností s digitálními výstavami, plně využít výhod cloudové výstavní platformy CCPIT a zaměřit se na úspěch Číny v rozvoji obchodu. Bude se také soustředit na hospodářskou a obchodní spolupráci Číny se střední a východní Evropou, na úspěch Číny v oblasti prevence a kontroly epidemií i na národní směrnice o podnikatelském prostředí, výklad dohod o volném obchodu Globální index ekonomických a obchodních problémů a další servisní informace. V průběhu výstavy se uskuteční šest setkání s partnery z oboru, která se budou týkat zejména textilních a oděvních výrobků z nejdůležitějších oblastí v Číně produkujících bavlnu, zdravotnické techniky, železářských a stavebních materiálů, dárkových předmětů, kancelářských potřeb, domácích spotřebičů, nábytku a spotřební elektroniky. To napomůže další online komunikaci čínských podniků s politiky a podnikateli ve střední a východní Evropě.

Výstava potrvá 10 dní a bude ukončena 27. října 2021.

SOURCE ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company