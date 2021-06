MFA faz parceria com Kuaishou no Dia Internacional do Museu para visita virtual a Monet

BEIJING, 21 de junho de 2021 /PRNewswire/-- Em 18 de maio, o Dia Internacional do Museu, a plataforma chinesa de vídeos de curta metragem, Kuaishou, e o Museu de Belas Artes (MFA), em Boston, colançaram um evento de transmissão ao vivo para explorar virtualmente a coleção de pinturas da MFA de Claude Monet (1840-1926). Com o tema "Rendezvous with Claude Monet: Bring Beauty to Life" (Encontro com Claude Monet: dando vida à beleza), a sessão ao vivo de quatro horas recebeu quase 8 milhões de visualizações.