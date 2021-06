MFA s'associe à Kuaishou à l'occasion de la Journée internationale des musées pour une visite virtuelle à Monet

Cette séance en direct expose le développement de la vision incomparable de Monet et les techniques révolutionnaires utilisées dans sa peinture. Wang Yuheng, star de la télévision chinoise dans Super Brain 3 , doté d'une mémoire extraordinaire et avec 4 millions d'abonnés sur Weibo, et Mme Mi, l'une des présentatrices de Kuaishou qui a sonné la cloche pour annoncer la liste officielle de Kuaishou, ont co-animé la séance avec des narrateurs MFA en ligne. Publié sur 5 chaînes en direct, l'événement a enregistré plus de 4,8 millions de vues et 2 millions de mentions « J'aime » au total.

Pendant le tutoriel interactif, les téléspectateurs ont pu faire des achats à partir d'un assortiment étonnant de collaborations artistiques exclusives, y compris les tee-shirts d'art Monet et les ensembles d'arômes du MFA, les noix probiotiques de Bestore et le traitement facial à la levure de Genuine Namir. La séance a procuré aux téléspectateurs une satisfaction sensuelle totale en leur permettant de ressentir l'évolution de la vision incomparable de Monet, tout en transportant l'art et la culture chez eux.

Au-delà du divertissement et de l'éducation, les téléspectateurs ont également bénéficié d'une expérience d'achat sans faille. En plus de voter pour décider de l'ordre de présentation, les téléspectateurs ont eu la chance de gagner à la loterie en commentant ou en partageant la diffusion en direct sur les médias sociaux. La séance a également permis de distribuer des bons de réduction. En appuyant sur n'importe quelle épingle produit, les téléspectateurs ont pu ajouter des articles à leur panier pendant le visionnage et les vérifier pendant ou après l'événement.

Avec pour thème « The Future of Museums: Recover and Reimagine », la Journée internationale des musées 2021 plaide pour le potentiel créatif de la culture en tant que moteur de la restauration et de l'innovation dans l'ère post-COVID. MFA et Kuaishou ont fourni des modèles nouveaux et hybrides de maturité et de diffusion culturelles qui apportent à leur communauté beaucoup de joie et d'inspiration.

