La sesión de transmisión en vivo muestra el desarrollo de la incomparable visión de Monet y las técnicas revolucionarias de sus obras. Wang Yuheng, la estrella de televisión de China en Super Brain 3 con una memoria extraordinaria y 4 millones de seguidores en Weibo, y la señora Mi, una de las presentadoras de Kuaishou que tocó la campana para anunciar la lista oficial de Kuaishou, dirigieron la sesión junto con narradores del MFA en línea. Transmitido en cinco canales en vivo, el evento registró más de 4,8 millones de visitas y 2 millones de me gusta en total.

Durante el tutorial interactivo, los espectadores tuvieron la oportunidad de comprar una increíble variedad de colaboraciones de arte exclusivo, incluyendo camisetas con obras de Monet y juegos de aroma del MFA, probiótico de frutos secos de Bestore y el tratamiento facial de levadura de Genuine Namir. La sesión permitió una total gratificación sensual integral para que los espectadores sintieran el desarrollo de la incomparable visión de Monet, a la vez que llevaban el arte y la cultura a su hogar.

Más allá del entretenimiento y la educación, los espectadores también encontraron una experiencia de compra perfecta. Además de votar para decidir el orden de presentación, los espectadores tuvieron la oportunidad de ganar la lotería comentando o compartiendo la transmisión en vivo en las redes sociales. La sesión también entregó cupones de descuento. Al presionar el pin de cualquier producto, los espectadores pueden agregar artículos a sus carritos mientras observan y realizar el pago durante o después del evento.

Con el tema "The Future of Museums: Recover and Reimagine" ("El futuro de los museos: recuperar y reimaginar"), el Día Internacional del Museo 2021 aboga por el potencial creativo de la cultura como impulsor de la recuperación e innovación en la era posCOVID-19. El MFA y Kuaishou han proporcionado modelos nuevos e híbridos de disfrute y difusión cultural que aportan a su comunidad gran alegría e inspiración.

