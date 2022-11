MFP Technology Services étend son partenariat avec le groupe Lenovo Infrastructure Solutions en Europe

Lenovo Value Recovery minimise l'impact environnemental grâce à une économie circulaire, en prolongeant la durée de vie du matériel d'entreprise et en réduisant les déchets électroniques

BUDAPEST, Hongrie, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, MFP Technology Services annonce sa collaboration avec Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) pour soutenir l'expansion du programme Lenovo Value Recovery en Europe. Lenovo Value Recovery réduit l'impact environnemental et vise à prolonger la durée de vie de nos produits d'entreprise par la réutilisation et le recyclage des matériaux en effectuant une remise à neuf et une réutilisation. Cette collaboration est une extension du programme nord-américain mis en œuvre il y a deux ans et permettra de mettre à la disposition des clients un ensemble sélectionné d'équipements excédentaires, en surplus et en fin de vie.

"Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat stratégique avec Lenovo ISG », a ajouté Steve Nickel, président de MFP Technology Services. « MFP a une loyauté à long terme pour la marque et a développé une profonde spécialisation dans la gestion des produits de centres de données excédentaires, en surplus et en fin de vie."

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.mfptech.com/ ou contactez Lenovo ; pour les demandes de la région EMEA [email protected] pour les demandes de la région NA [email protected]

À propos de MFP Technology Services

MFP Technology Services propose des solutions de matériel informatique. L'entreprise est spécialisée dans les serveurs Lenovo, Intel et AMD, des pièces et options aux serveurs haut de gamme configurés sur commande, aux lames, aux flexibles, aux bandes et au stockage. MFP commercialise des produits de haute qualité, y compris des systèmes en boîte fermée, en boîte ouverte, remis à neuf et entièrement reconditionnés, sur une base mondiale. La société a été fondée en 1985 et son siège se situe à Shelton, dans le Connecticut.

