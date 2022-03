MGH Logistics prolonge le contrat de son entrepôt Pune pour répondre aux besoins de ses clients du secteur automobile mondiaux

Idéalement situé à seulement 120 km du plus grand port de l'Inde, Nhava Sheva, l'entrepôt dispose de cinq quais pour le chargement et le déchargement des produits, dont quatre sont équipés de niveleurs de quai pour faciliter la manutention. Grâce à un système de sécurité 24h/24 et 7j/7 et à un système de gestion d'entrepôt (warehouse management system, WMS) évolutif fonctionnant sur SAP, l'entrepôt est connecté en permanence pour éviter toute perte de marchandises. Le dispositif de manutention est spécialisé dans la manipulation des équipements automobiles dans nos vastes rayonnages et notre espace au sol conçu pour la manipulation des marchandises.

Vinod Premachandran, responsable pays de MGH Logistics en Inde et au Sri Lanka, a déclaré : « MGH a développé sur ce site des capacités de stockage automobile à partir de rien, et nous sommes ravis de cette prolongation de contrat, qui témoigne de notre engagement à long terme avec nos précieux clients du secteur automobile. »

Conçu pour durer, l'entrepôt est entièrement équipé pour répondre aux besoins de clients issus d'une multitude de secteurs, qu'il s'agisse du textile, de l'automobile ou de l'électronique.

À propos de MGH Group

MGH Group est un conglomérat diversifié né au Bangladesh et dont le siège social se trouve à Singapour. Il est présent sur plus de 23 marchés émergents dans plus de 14 secteurs d'activité et possède 30 ans d'expérience. L'entreprise est une place forte en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, et se développe rapidement en Europe. Elle est spécialisée dans divers services, allant de la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les principaux détaillants de mode éphémère, les grands groupes automobiles et les marques de produits de santé de premier plan à la gestion totale du fret pour les transporteurs aériens à bas prix, avec également des transporteurs maritimes dans plusieurs pays.

