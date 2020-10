MGH nomme le directeur général régional pour la Corée, le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande

« Chris Eom apporte à MGH ses connaissances de première main et son expertise en matière de gestion de chaîne d'approvisionnement mondiale, acquises auprès de marques coréennes internationales sur plus de 20 ans. Nous sommes ravis de bâtir l'avenir de MGH en Indochine et en Corée sous la direction compétente et éprouvée de Chris », a déclaré Anis Ahmed, fondateur et PDG du groupe MGH, dans un communiqué.

Chris Eom, quant à lui, a annoncé : « J'ai été fasciné par l'excellence de la chaîne d'approvisionnement de MGH, qui s'étend à des marques mondiales comme Inditex, C&A, Carrefour, Renault, PSA-Peugeot, et sa forte présence en Asie du Sud. »

La nomination est entrée en vigueur le 1er octobre 2020, et M. Eom travaille dans la ville de Hô Chi Minh, au Vietnam, loin du siège social de la région de l'Indochine et de la Corée.

À propos de MGH Logistics :

MGH Logistics est un conglomérat diversifié créé au Bangladesh, et dont le siège se trouve à Singapour, qui est présent dans 19 marchés émergents. L'entreprise est une place forte en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, et se développe rapidement en Europe. Les services de l'entreprise couvrent notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les grandes marques de mode éphémère, automobile et de soins de santé, le covoiturage, l'envoi de courriers express, le réseau de distribution mondial des compagnies aériennes, la vente au détail de nourritures et de boissons, les services bancaires pour les secteurs de la vente au détail et du commerce, ainsi que la plantation de plants de thé et de caoutchouc.

