MGH Pakistan affrète plusieurs charters pour la livraison de masques en Allemagne

Forto, une start-up de logistique numérique basée à Berlin, a contacté le MGH Group, un fournisseur mondial de services logistiques au bénéfice de marques de mode et automobiles internationales, a livré plus de 1 000 tonnes de fournitures essentielles, y compris des médicaments, des équipements de protection individuelle (EPI) et des denrées périssables depuis le mois de mars.

« Malgré des circonstances sans précédent, MGH a été en mesure de mettre au point une solution efficace et sur mesure en provenance du Pakistan ainsi que de l'ensemble de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, en effectuant des centaines de vols affrétés pour la livraison de masques, d'EPI, de ventilateurs et de denrées fraîches avec un préavis d'un jour. », a déclaré Anis Ahmed, fondateur et PDG du groupe MGH.

« Nous avons également commencé à offrir à nos clients des solutions de transport multimodal dans la mesure où les capacités de fret aérien ont été fortement affectées. MGH Pakistan effectue actuellement des expéditions mer-air depuis son centre basé aux Émirats arabes unis avec un délai de transit de 8 jours entre le Pakistan et les portails européens. La solution multi-modale est rentable à plus de 50 % par rapport au fret aérien et est 70 % plus rapide que le fret maritime. », a expliqué Rashedul Chowdhury, responsable national de MGH Pakistan & Sri Lanka.

Andreas Kayser, responsable du fret aérien mondial chez Forto, a déclaré : « Nous avons collaboré avec MGH pour envoyer des fournitures médicales indispensables depuis le Pakistan vers l'Allemagne. Cette collaboration a été extrêmement efficace et le partenariat avec MGH a été une expérience formidable. Leur créativité, leur flexibilité et l'engagement dont ils ont fait preuve nous ont permis de répondre aux besoins de nos clients de manière rentable et rapide. Nous espérons prolonger ce partenariat avec MGH. »

Depuis mars, MGH exploite plusieurs cargos à destination et en provenance de Shanghai, Hong Kong, Singapour, Bangkok, Dubaï, Mumbai, Hanoi, Djeddah, Riyad et maintenant Lahore.

À propos de MGH Logistics

MGH Logistics, un conglomérat diversifié créée au Bangladesh dont le siège se trouve à Singapour, a pénétré 18 marchés émergents en 13 ans. La société détient un bastion important en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, et se développe rapidement en Europe. Elle propose un éventail de services allant de la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les grandes marques de mode éphémère, automobile et de soins de santé à la gestion totale du fret pour les transporteurs à bas prix.

À propos de MGH Logistics Pakistan (Pvt.) Ltd

MGH Logistics opère au Pakistan depuis 2005 et dispose de trois bureaux principaux à Karachi, Lahore et Sialkot.

Contacts pour les médias :

Fatin Khandoker

+880-1730080849

[email protected]



Shishir Ghildiyal

+91-9730191648

[email protected]

Image : https://mma.prnewswire.com/media/1178937/MGH_Pak_German_Cargo.jpg

Logo :https://mma.prnewswire.com/media/1162929/MGH_Group_Logo.jpg

SOURCE MGH Group