MGH Pakistan opera várias voos fretados para a entrega de máscaras para a Alemanha

"Apesar dessas circunstâncias sem precedentes, a MGH conseguiu criar com eficiência uma solução sob demanda do Paquistão e de todo o sul, sudeste da Ásia e Oriente Médio, realizando centenas de voos fretados com máscaras, EPIs, ventiladores e alimentos frescos com pedido a curto prazo", disse Anis Ahmed, fundador e CEO da MGH Group.

"Também começamos a oferecer aos nossos clientes transporte multimodal, pois a capacidade dos fretes aéreos foi muito afetada. Atualmente, a MGH Pakistan está operando remessas marítimas-aéreas a partir de seu próprio centro nos Emirados Árabes Unidos, com um tempo de trânsito de 8 dias do Paquistão para os portos de entrada europeus. A solução multimodal tem um custo benefício 50% melhor em comparação com o frete aéreo e é 70% mais rápido que o frete marítimo", mencionou Rashedul Chowdhury, gerente de país - MGH Pakistan e Sri Lanka.

Andreas Kayser, chefe de fretes aéreos globais da Forto, disse: "Trabalhamos com a MGH para obter os suprimentos médicos necessários do Paquistão para a Alemanha. A colaboração foi extremamente eficiente e a parceria com a MGH foi uma ótima experiência. A criatividade, flexibilidade e o comprometimento deles com a tarefa em questão nos permitiram atender às necessidades de nossos clientes de maneira eficiente em termos de economia e de tempo. Esperamos continuar a parceria com a MGH".

Desde março, a MGH opera vários cargueiros de e para Xangai, Hong Kong, Cingapura, Bangcoc, Dubai, Mumbai, Hanói, Jidá, Riade e agora Lahore.

Sobre a MGH Logistics

A MGH Logistics é um conglomerado diversificado criado em Bangladesh, com sede em Cingapura, e presença em 18 mercados emergentes ao longo de 13 anos. A empresa possui uma forte presença na Ásia, Oriente Médio e África e está se expandindo rapidamente na Europa. Abrange uma variedade de serviços, de gerenciamento da cadeia de suprimentos para grandes varejistas de moda rápida, marcas automotivas e de assistência médica, até o gerenciamento de carga total para transportadoras de baixo custo, etc.

Sobre a MGH Logistics Pakistan (Pvt.) Ltd

A MGH Logistics está em operação no Paquistão desde 2005, com três escritórios principais: Karachi, Lahore e Sialkot.

