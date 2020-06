MGH Pakistan setzt mehrere Charterflüge für die Lieferung von Masken nach Deutschland ein

Das in Berlin ansässige Startup-Unternehmen Forto Digital Logistics hatte sich an die MGH-Gruppe, den globalen Logistikdienstleister von Global Fashion, gewandt, und Automotive Brands hat seit März über 1.000 Tonnen lebenswichtige Güter, darunter Medikamente und persönliche Schutzausrüstung, sowie leicht verderbliche Waren, geliefert.

"Trotz dieser beispiellosen Umstände war MGH in der Lage, auf effiziente Weise eine On-Demand-Lösung aus Pakistan sowie innerhalb ganz Süd- und Südostasiens und des Nahen Ostens zu implementieren und Hunderte von Charterflügen mit Masken, PPEs, Beatmungsgeräten und frischen Lebensmitteln mit nur einem Tag Vorlaufzeit zu fliegen", sagte Anis Ahmed, Gründer und CEO der MGH-Gruppe.

"Wir haben auch damit begonnen, unseren Kunden multimodale Beförderung anzubieten, da die Luftfrachtkapazität stark beeinträchtigt wurde. MGH Pakistan führt derzeit Sea-Air-Sendungen von seinem eigenen UAE-Hub mit einer Transitzeit von 8 Tagen von Pakistan nach europäischen Gateways durch. Die multimodale Lösung ist im Vergleich zur Luftfracht über 50 % kosteneffektiver und 70 % schneller als die Seefracht", erwähnte Rashedul Chowdhury, Country Head – MGH Pakistan und Sri Lanka.

Andreas Kayser, Head of Global Air Freight, Forto, sagte: "Wir haben gemeinsam mit MGH die dringend benötigte medizinische Versorgung von Pakistan nach Deutschland gebracht. Die Zusammenarbeit war äußerst effizient, und die Partnerschaft mit MGH eine großartige Erfahrung. Ihre Kreativität, Flexibilität und ihr uneingeschränktes Engagement für die anstehende Aufgabe ermöglichten es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden kostengünstig und zeiteffizient zu erfüllen. Wir hoffen, die Partnerschaft mit MGH fortsetzen zu können".

Seit März hat MGH mehrere Frachtschiffe von und nach Shanghai, Hongkong, Singapur, Bangkok, Dubai, Mumbai, Hanoi, Jeddah, Riad und jetzt Lahore eingesetzt.

MGH Logistics ist ein in Bangladesch gegründetes, breit gefächertes Konglomerat mit Sitz in Singapur, das seit 13 Jahren in 18 aufstrebenden Märkten präsent ist. Das Unternehmen ist in Asien, dem Nahen Osten und Afrika stark vertreten und expandiert rasch nach Europa. Es umfasst eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Supply-Chain-Management für große Fast-Fashion-Einzelhändler, Automobil- und Gesundheitsmarken bis hin zum Total-Cargo-Management für Niedrigpreis-Fluggesellschaften.

MGH Logistics ist seit 2005 in Pakistan tätig und verfügt über 3 Hauptbüros – Karatschi, Lahore und Sialkot.

