MGI представляет революционный сверхпроизводительный секвенатор MGISEQ-T7

В число инноваций MGISEQ-T7 входят:

Уникальная платформа с четырьмя проточными ячейками, поддерживающая независимое функционирование 1-4 чипов

Революционная платформа позволяет проточным ячейкам функционировать независимо друг от друга с различной длиной считывания и различными задачами в рамках единой операции. Платформа поддерживает операции полногеномного секвенирования, сверхглубокого экзомного секвенирования, эпигеномного секвенирования и крупнопанельной детекции опухолевых генов.

Повышение скорости секвенирования более чем на 50%

MGISEQ-T7 работает гораздо быстрее любого из существующих аналогов. На выполнение операции PE150 при полной загрузке требуется менее 24 часов.

Повышение плотности чипов на 20%

Плотность чипов MGISEQ-T7 повышена на 20%. Один чип способен генерировать терабайты данных.

Очевидные преимущества платформы MGI признают партнёры компании и пользователи этой системы по всему миру, включая исследователей RIKEN, Mayo Clinic, Karolinska Institutet, Curetis и Weill Cornell Medicine.

«Компания MGI стала первой, кому удалось создать систему для недорогостоящего и в общем безошибочного геномного секвенирования», - отметил профессор генетики, валеологии и медицинских технологий Гарвардского университета и Массачусетского технологического института д-р Джордж Чёрч (George Church).

Высокоскоростной и сверхпроизводительный секвентор MGISEQ-T7 способен за день выполнять до 60 операций полного секвенирования человеческого генома, устанавливая чрезвычайно высокую планку для устройств следующего поколения. Появление MGISEQ-T7 ускоряет процесс реализации национальных геномных проектов, поскольку новая модель позволяет выполнять секвенирования 10 000 геномов в год.

По словам президента BGI Group Цзяня Вана (Jian Wang), эти высокоэффективные исследования принесут пользу всему человечеству. «Миссия MGI - помогать людям жить здоровой и счастливой жизнью».