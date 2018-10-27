MGI представляет революционный сверхпроизводительный секвенатор MGISEQ-T7
11:59 ET
Самый мощный секвенатор из всех имеющихся на рынке
ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 27 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания MGI, дочернее предприятие BGI Group, в ходе 13-й Международной конференции по вопросам геномики (ICG-13) в Шэньчжэне представила новую модель генетического секвенатора MGISEQ-T7, характеризующуюся повышенной скоростью работы, пропускной способностью и гибкостью. Являясь самым мощным из всех секвенаторов MGI, MGISEQ-T7 создан на базе технологии четырёхячеечного проточного стадирования, обеспечивающей одновременное, но при этом независимое функционирование от 1 до 4 проточных ячеек в единой операции. Используемая в модели Т7 запатентованная технология MGI гарантирует высокую точность результатов и повышает эффективность устройства благодаря оптимизации и обновлению проточных ячеек, а также жидкостной, биохимической и оптической систем. Выполняя роль суперкомпьютера для отрасли медико-биологических наук, MGISEQ-T7 выводит производительность секвенатора на принципиально новый уровень: суточный объём выходных данных системы может достигать 6 Тб.
«Пользователи новой модели получают абсолютную гибкость для одновременного выполнения широкого спектра операций секвенирования посредством единого устройства», - прокомментировал генеральный директор MGI Фэн Му (Feng Mu).
В число инноваций MGISEQ-T7 входят:
Уникальная платформа с четырьмя проточными ячейками, поддерживающая независимое функционирование 1-4 чипов
Революционная платформа позволяет проточным ячейкам функционировать независимо друг от друга с различной длиной считывания и различными задачами в рамках единой операции. Платформа поддерживает операции полногеномного секвенирования, сверхглубокого экзомного секвенирования, эпигеномного секвенирования и крупнопанельной детекции опухолевых генов.
Повышение скорости секвенирования более чем на 50%
MGISEQ-T7 работает гораздо быстрее любого из существующих аналогов. На выполнение операции PE150 при полной загрузке требуется менее 24 часов.
Повышение плотности чипов на 20%
Плотность чипов MGISEQ-T7 повышена на 20%. Один чип способен генерировать терабайты данных.
Очевидные преимущества платформы MGI признают партнёры компании и пользователи этой системы по всему миру, включая исследователей RIKEN, Mayo Clinic, Karolinska Institutet, Curetis и Weill Cornell Medicine.
«Компания MGI стала первой, кому удалось создать систему для недорогостоящего и в общем безошибочного геномного секвенирования», - отметил профессор генетики, валеологии и медицинских технологий Гарвардского университета и Массачусетского технологического института д-р Джордж Чёрч (George Church).
Высокоскоростной и сверхпроизводительный секвентор MGISEQ-T7 способен за день выполнять до 60 операций полного секвенирования человеческого генома, устанавливая чрезвычайно высокую планку для устройств следующего поколения. Появление MGISEQ-T7 ускоряет процесс реализации национальных геномных проектов, поскольку новая модель позволяет выполнять секвенирования 10 000 геномов в год.
По словам президента BGI Group Цзяня Вана (Jian Wang), эти высокоэффективные исследования принесут пользу всему человечеству. «Миссия MGI - помогать людям жить здоровой и счастливой жизнью».
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/774798/Jian_Liu_MGI.jpg
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