MGI stellt MGISEQ-T7 vor, das bahnbrechende Sequencing-System mit ultrahohem Durchsatz

Bislang leistungsstärkstes Sequenziergerät

SHENZHEN, China, 27. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- MGI, eine Tochtergesellschaft der BGI Group, präsentierte anlässlich der 13. internationalen Genomik-Konferenz ICG-13 in Shenzhen sein neuestes Modell für die genetische Sequenzierung, MGISEQ-T7, das Geschwindigkeit, Durchsatz und Flexibilität massiv verbessert. Eine der Besonderheiten von MGISEQ-T7, dem bislang leistungsstärksten MGI-Sequenzierer, liegt im innovativen Quadrupel-Flusszellen-Staging, was einen gleichzeitigen, aber unabhängigen Betrieb von 1 bis 4 Flusszellen in einem einzigen Lauf ermöglicht. Die für T7 verwendete proprietäre MGI-Technologie bietet höhere Genauigkeit und verbesserte Effizienz durch Upgrades der Flusszellen-, Flüssigkeits- und der biochemischen sowie optischen Systeme. Der Supercomputer für die Life-Science-Branche, MGISEQ-T7, bringt mit einer Tagesleistung von bis zu 6Tb an ausgegebenen Daten die Sequenzierungkapazität auf eine neue Ebene.