MHI RJ Aviation Group décerne les CRJ Series Airline Reliability Performance Awards 2019

Les lauréats sont Air Nostrum (nominée deux fois), Air Wisconsin, China Express Airlines et Jazz Aviation. Pour plus d'informations sur les lauréats et les prix, prière de consulter l'annexe à la fin du présent communiqué de presse.

Compte tenu des préoccupations liées à la pandémie de COVID-19, MHIRJ n'organisera pas de célébration comme par le passé, mais informera plutôt les lauréats avec leur trophée, individuellement.

« Ces prix démontrent les capacités supérieures des compagnies aériennes régionales, la force de leurs équipes, et mettent en évidence la collaboration de longue date qui existe entre les opérateurs, les fournisseurs et l'équipe MHIRJ », explique Ismail Mokabel, directeur adjoint et responsable du marché secondaire pour MHI RJ Aviation Group. « Notre attachement à nous associer à nos clients et à perpétuer la réussite de la famille d'aéronefs CRJ Series dans les années à venir demeure notre priorité. »

« Les CRJ Series Airline Reliability Awards 2019 perpétuent la tradition consistant à récompenser l'excellente performance et la robustesse de l'aviation régionale », ajoute Hiroaki Yamamoto, PDG de MHI RJ Aviation Group. « Ils démontrent une fois de plus l'admiration que nous portons à nos clients et notre talent indéfectible chez MHIRJ qui les aide à réaliser leurs objectifs en termes de performance. »

Les lauréats des Airline Reliability Awards 2019 figurent à l'Annexe A.

À propos de MHI RJ Aviation Group

MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) fournit des solutions complètes et critiques en matière d'exploitation, d'ingénierie et de soutien à la clientèle, y compris la maintenance, la remise à neuf, les publications techniques, le marketing et les activités de vente pour l'industrie mondiale des avions régionaux. Basé à Montréal (Canada) et soutenu par un centre d'ingénierie aérospatiale, le réseau de centres de service, de bureaux de soutien et de dépôts de pièces de MHIRJ est positionné dans d'importantes plaques tournantes de l'aviation aux États-Unis, au Canada et en Allemagne. MHI RJ Aviation Group est une filiale à part entière de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Pour plus d'informations sur MHI RJ Aviation Group, rendez-vous sur www.mhirj.com.

À propos de MHI

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), dont le siège est à Tokyo, est l'une des principales entreprises industrielles du monde avec 80 000 employés et un chiffre d'affaires annuel consolidé d'environ 38 milliards de dollars des États-Unis. Depuis plus de 130 ans, l'entreprise a canalisé les grandes idées vers des solutions innovantes et intégrées qui font avancer le monde. MHI possède un portefeuille d'activités unique couvrant la terre, la mer, le ciel et même l'espace. MHI fournit des solutions innovantes et intégrées dans un large éventail de secteurs, qu'il s'agisse de l'aviation commerciale, des transports, des centrales électriques et des turbines à gaz, des machines et infrastructures ou des systèmes intégrés de défense et de l'espace.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de MHI : www.mhi.com/index.html.

*CRJ, CRJ Series et MHIRJ sont des marques de MHI RJ Aviation ULC ou de ses affiliés.

Annexe A

Lauréats des Airline Reliability Awards 2019



Programmes d'aéronefs CRJ100/200 Ponctualité des vols en %





Europe : Air Nostrum 99,5





Amérique du Nord : Air Wisconsin 99,2





Programmes d'aéronefs CRJ700/CRJ900/CRJ1000 Ponctualité des vols en %





Europe : Air Nostrum 99,6





Asie-Pacifique : China Express Airlines 99,8





Amérique du Nord : Jazz Aviation 99,0

CONTACT PRESSE : Nathalie Scott, MHI RJ Aviation ULC, 1. 514.518.7542, [email protected], [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1231436/MHI_RJ_Aviation_Group_MHI_RJ_Aviation_Group_Presents_the_2019_CR.jpg

SOURCE MHI RJ Aviation Group