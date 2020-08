Mhome arroja luz sobre los retos y oportunidades post-COVID-19 en el "Davos de China"

WUHAN, China, 20 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group(000667.sz) ("la compañía"), un desarrollador de bienes inmuebles chino con sede en Wuhan, aplica medidas para impulsar la productividad de la agricultura y el alojamiento ecológico en China mientras la economía del país se centra en el mercado nacional en medio de los retos globales. El comunicado llega mientras el director general de Mhome Group, Liu Daoming, asistía al foro "Business Management in the Post COVID-19 Era: Challenges and Opportunities" el 12 de agosto y arrojaba luz sobre los retos y oportunidades en administración de empresas.

El foro es parte del "2020 Yabuli China Entrepreneurs Forum · Wuhan Special Summit", conocido como el Davos de China.

"La economía china está pasando del mercado internacional al nacional y del costero al central. Localizada en el centro de China, Wuhan está mostrando un gran potencial de desarrollo en los próximos años", dijo Liu. "Como compañía con sede en Wuhan, duplicaremos nuestro trazado estratégico de la agricultura moderna y la fabricación de viviendas inteligentes para garantizar la seguridad y suministro alimentario y ofrecer construcciones más sostenibles para los consumidores".

Mientras la seguridad alimentaria global aborda importantes retos causados por multifactores como el COVID-19, nubes de langostas y clima extremo, el negocio de la agricultura moderna de Mhome mejora la productividad agrícola, la renta de los agricultores y asegura la seguridad y suministro alimentario en China a través de este innovador sistema ecológico integrado. La compañía también firmó un acuerdo de cooperación con la Huazhong Agricultural University para promover la transformación de los advances científicos y tecnológicos.

En la era post-COVID-19, los consumidores están recurriendo a una vivienda más sostenible, como las construcciones prefabricadas mientras China también ha lanzado una serie de políticas para acelerar el desarrollo de la industria. Basada en la perspectiva del consumidor y guía de políticas, Mhome se centra en desarrollar construcciones prefabricadas sostenibles, verdes y de ahorro energético. En comparación con la construcción tradicional, la construcción prefabricada de Mhome puede reducir el gasto de agua en un 80%, el gasto de energía en un 70%, el tiempo en un 70% y el uso de material y terreno en un 20%, así como casi cinco toneladas de residuos de construcción por metro cuadrado durante la construcción.

Mhome continuará priorizando la responsabilidad social y mejorando el bienestar dentro de la sociedad.

Acerca de Mhome Group

Mhome Group (000667.sz) se fundó en 1989 como desarrollador de propiedades de viviendas residenciales y urbanas y proveedor de servicios de construcciones urbanas y rurales. Con sede en Wuhan, China, Mhome es una compañía que ahora cotiza en bolsa con prominente presencia en varias industrias, como la fabricación de viviendas inteligentes, agricultura moderna y revitalización de pequeñas ciudades.

SOURCE Mhome Group