Mhome Group a annoncé le lancement d'une nouvelle orientation stratégique qui va lui permettre de devenir une entreprise mobilisant peu d'actifs

WUHAN, Chine, 21 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.SZ), l'un des principaux promoteurs immobiliers chinois, basé à Wuhan, a récemment organisé sa conférence de mi-année qui a abordé les thèmes suivants : « Satisfaction élevée, faibles coûts, grande rapidité, faibles marges bénéficiaires, opérations à grande échelle et services divers ». Pendant sa conférence, Mhome Group a révélé les mesures stratégiques qu'il compte prendre au deuxième semestre pour atteindre ses principaux objectifs. Ces mesures lui permettront de promouvoir l'industrialisation du marché chinois de la construction préfabriquée, de fournir des services de construction en milieu urbain et rural, et de concrétiser sa vision qui consiste à offrir une meilleure qualité de vie à un plus grand nombre de personnes.

Mr. Liu Daoming, président de Mhome Group, a mis en exergue la stratégie future de l'entreprise, consistant à créer un modèle de services « S-EPC » normalisé, qui allie des « services techniques initiaux » au modèle EPC (ingénierie, approvisionnement, construction) traditionnel, afin d'intégrer la chaîne industrielle, de réduire les coûts des projets, de raccourcir les temps de construction et de garantir la qualité des projets. Grâce au modèle S-EPC, Mhome peut mieux répondre aux besoins de ses clients dans trois catégories : aider les gouvernements municipaux dans l'élaboration de politiques, la planification de projets et l'acquisition de connaissances du marché ; aider les promoteurs dans l'adjudication de terrains et la fabrication et la construction intelligentes ; fournir aux acheteurs d'immobilier résidentiel des biens de grande qualité, abordables et décorés de manière moderne.

« Chez Mhome Group, nous pensons qu'un intérieur agréable est synonyme de vie agréable. Nous rêvons de permettre à un plus grand nombre de personnes de vivre une vie meilleure grâce à des logements beaux, faciles à utiliser et abordables. Le secteur de la construction en Chine est en train de passer rapidement du travail manuel à l'industrialisation. Ce n'est que par le biais de la normalisation que nous pourrons parvenir à une industrialisation à grande échelle », a déclaré M. Liu.

Parallèlement à cela, M. He, PDG de Mhome Group, a souligné que la production de logements intelligents à l'aide de technologies de pointe, comme le système de mur de cisaillement avec des composites, offre un avantage concurrentiel important au sein de l'industrie de la construction préfabriquée. M. He a rappelé que l'entreprise doit impérativement exploiter ses points forts et croître, en s'attachant à développer son modèle commercial sur une période de trois à cinq ans.

Grâce à un chiffre d'affaires élevé et à d'excellentes capacités de livraison des assemblages, Mhome Group peut concrétiser son ambition de devenir une entreprise qui mobilise peu d'actifs (« asset-light ») - tout en assurant une production accrue de brevets et de modèles et en améliorant le développement de nouvelles générations de produits et services.

À propos de Mhome Group

Mhome Group a été créée en 1989 en tant que promoteur de biens immobiliers résidentiels et urbains, et est aussi un prestataire de services de construction en milieu urbain et rural. Basée à Wuhan, en Chine, Mhome est désormais une société cotée en bourse fortement présente dans de multiples secteurs, notamment la production d'habitat intelligent, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

SOURCE Mhome Group