Mhome Group enregistre une très forte croissance annuelle en 2019 grâce à un plan d'innovation stratégique et à la croissance du marché de la construction préfabriquée

WUHAN, Chine, 19 juin 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.SZ) (la « société »), l'un des principaux promoteurs immobiliers chinois, basé à Wuhan, a publié son rapport annuel 2019. L'année dernière, les revenus d'exploitation de Mhome Group se sont élevés à 3,66 milliards de CNY (516,55 millions d'USD), soit une hausse de 45,19 % en glissement annuel. Les avances des clients ont atteint 9,01 milliards CNY (1,27 million d'USD) en 2019, soit une hausse de 31,19 % en glissement annuel. Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée en bourse se sont élevés à 66,88 millions CNY (9,44 millions d'USD). Les actifs de trésorerie sont en hausse, atteignant 2,54 milliards de CNY (358,01 millions d'USD). Mhome Group enregistre une hausse de ses actifs de trésorerie pour la troisième année consécutive, plaçant la société sur les rails en vue de sa croissance future.

Le plan d'affaires stratégique de Mhome Group relatif à la conception de logements intelligents et à l'agriculture moderne a renforcé sa place de leader dans la nouvelle ère de développement des infrastructures. Les résultats positifs de 2019 trouvent leur source dans son approche à la pointe du secteur en matière de conception de logements intelligents et illustrent l'immense potentiel du marché chinois de la construction préfabriquée. La société a particulièrement séduit les investisseurs mondiaux l'année dernière : les actions de Mhome Group sont cotées sur les indices FTSE Russell et S&P Dow Jones et entre le 31 décembre 2019 et le 1er juin 2020, l'actionnariat international a augmenté de 70 %, passant de 10,39 millions à 17,72 millions.

En 2019, grâce à son approche technologique et à la normalisation des plans de conception, de la configuration des produits et des composants, Mhome Group a renforcé sa compétitivité, le montant total des contrats s'élevant à 6,74 milliards de CNY (951,79 millions d'USD) dans les unités commerciales de développement immobilier traditionnel et à 3,90 milliards de CNY (549,69 millions d'USD) dans les unités commerciales de construction préfabriquée. La société a également adopté de nombreux systèmes internationaux de technologie d'assemblage de pointe, dont le système de mur de cisaillement en matériaux composites et le système de contrôle central, et étendu sa présence à 13 villes. Les usines ont un taux d'automatisation proche de 100 %, ce qui porte la capacité de production annuelle de la société à 3,9 millions de m³ avec une surface d'assemblage maximale de 52 millions de m².

En parallèle, la société a beaucoup investi dans le développement de son activité agricole moderne en optant pour un modèle écologique de culture de riz frais et parfumé et d'élevage d'écrevisses écologiques et non polluantes. Fin 2019, 5 665 hectares de terres ont été transférés à Mhome Group, 2 333 hectares étant aménagés pour l'élevage d'écrevisses et 2 266 pour la culture du riz. À ce jour, la société dispose de 18 bases agricoles dans le Hubei, dont 13 dans le lac Hong et cinq dans le comté de Jianli.

Outre la croissance de ses activités, Mhome Group a augmenté ses investissements dans la recherche-développement scientifique. En 2019, la société a collaboré à 56 projets de recherche dans des universités réputées du pays, obtenu 117 brevets et demandé à établir 11 normes techniques locales. La société a reçu plus de 30 prix nationaux dans de nombreux secteurs, et une étude de la China Index Academy a révélé que la marque Mhome Group est évaluée à 4,80 milliards de CNY (67,81 millions d'USD), soit une hausse de 66 % en glissement annuel.

À l'avenir, Mhome Group continuera de développer les principales unités commerciales de conception de logements intelligents et l'agriculture moderne. Cela permettra au groupe d'impulser sa croissance future, tout en veillant à ce que l'entreprise assume ses responsabilités sociales.

À propos de Mhome Group

Mhome Group (000667.SZ) a été créé en 1989 en tant que promoteur de propriétés résidentielles et urbaines fournissant des services de construction en milieu urbain et rural. Basé à Wuhan (Chine), Mhome est aujourd'hui une société cotée en bourse fortement présente dans de multiples secteurs, notamment la conception de logements intelligents, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

SOURCE Mhome Group