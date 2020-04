Mi Kids Watch 4 da Xiaomi é lançado com 8521E da UNISOC

Com base no sistema de posicionamento de precisão oito vezes maior, alimentado por IA do 8521E, posicionamento SDK de alta precisão e plataforma em nuvem, o relógio traz precisão de posicionamento com margem de erro de menos de um metro e também é capaz de fornecer serviços de posicionamento interno em mais de 4.000 grandes shoppings, estações de trem de alta velocidade e aeroportos.

Com o sistema operacional leve do 8521E e o algoritmo dedicado, a resistência da bateria do Mi Kids Watch 4 da Xiaomi pode durar até oito dias no modo standby. Adicionalmente, este novo produto tem uma tela cheia com tecnologia AMOLED de 1,78 polegada, duas câmeras grande angular de 5 megapixels com suporte de IA. Portanto, o relógio permite que as crianças capturem imagens a partir de sua própria perspectiva exclusiva.

Como relógio de aprendizagem, o Mi Kids Watch 4 da Xiaomi tem diversos aplicativos de aprendizagem selecionados já integrados e suporta software que realiza análise de IA sobre a precisão da pronúncia em inglês e outros softwares de aprendizagem. As crianças podem interagir com o relógio fazendo perguntas, o que traz uma interessante experiência interativa na aprendizagem do idioma inglês.

"A UNISOC está sempre comprometida com a inovação técnica. Estamos felizes por cooperarmos com a Xiaomi na área de relógios infantis que são projetados para serem divertidos e legais para as crianças, enquanto oferecem posicionamento em tempo real, aprendizagem divertida e recursos de segurança. A UNISOC ajuda aos fabricantes globais a impulsionarem a rápida expansão de relógios infantis em 4G com sua série 8521E", disse David Wu, vice-presidente executivo da UNISOC.

Sobre a UNISOC

Como uma importante subsidiária da Tsinghua Unigroup, a UNISOC é uma grande empresa sem fabricação própria de semicondutores, comprometida com P&D de chipsets essenciais para comunicações móveis e IoT. Seus produtos cobrem plataformas de chipsets móveis, dando suporte a padrões de comunicação 2G/3G/4G/5G e várias soluções de chipsets nos campos de IoT, RFFE, conexões sem fio, segurança, TV, etc. Com mais de 4.500 funcionários, 14 centros de P&D e 7 centros de suporte ao cliente em todo o mundo, a UNISOC se dedica a estar entre as três principais fornecedoras de chipsets em termos de participação do mercado global, a maior fornecedora de chipsets para IoT e dispositivos de conectividade e a empresa líder de 5G na China. Para mais informações, visite o endereço http://www.unisoc.com/

