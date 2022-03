Míage Skincare em destaque no exclusivo salão de presentes oficial do 64º GRAMMY Awards®

Toda a linha da Míage Skincare será apresentada e incluirá os seguintes produtos em embalagens de tamanho normal:

Awakened, The Isotonic Eye Elixir : um tratamento concentrado para a área dos olhos desenvolvido para estimular a microcirculação profunda e o despertar das células-tronco.

: um tratamento concentrado para a área dos olhos desenvolvido para estimular a microcirculação profunda e o despertar das células-tronco. Invoke, The Night Cream : um tratamento com função dupla de creme noturno e máscara intensiva, que provoca a ativação e o desenvolvimento das células-tronco dormentes.

: um tratamento com função dupla de creme noturno e máscara intensiva, que provoca a ativação e o desenvolvimento das células-tronco dormentes. Manifest, The Day Lotion : um hidratante sem água e denso em nutrientes para oferecer suporte celular diário.

: um hidratante sem água e denso em nutrientes para oferecer suporte celular diário. Bloom, La Milpa Lip Treatment : um poderoso néctar regenerador, o Bloom proporciona nutrição profunda e suavidade aos lábios.

: um poderoso néctar regenerador, o Bloom proporciona nutrição profunda e suavidade aos lábios. Clarity, The Purifying Wash: um limpador facial equilibrador que remove suavemente a oleosidade que obstrui os poros, a gordura e os fatores ambientais estressantes da pele.

Optando por fórmulas mais ricas e ativas de cuidados com a pele, a Míage substituiu a água por seu exclusivo extrato La Milpa Cactus. Essas soluções isotônicas são diferenciadas por sua capacidade de trabalhar em osmose com as células saudáveis da pele, um processo que permite que suas misturas de nutrientes ativadores de células-tronco atravesse a pele de forma natural e mais eficiente. Além disso, a Míage fez parceria com a MEBO Technology, uma empresa de pesquisa médica com foco em tecnologia de regeneração para vítimas de queimaduras que possui mais de 60 patentes e já curou mais de 40 milhões de pacientes de queimaduras em mais de 70 países. A empresa incorporará seu principal ingrediente de regeneração às fórmulas da Míage.

Para saber mais sobre a Míage Skincare, acesse https://miageskin.com

Sobre a Míage

Olhe para o passado com gratidão, mas nunca com saudade… a Míage apresenta uma categoria moderna de cuidados com a pele transformadores desenvolvidos para ir além do "antienvelhecimento" e, em vez disso, pede aos consumidores para estarem no presente. Não só moderna em sua filosofia, mas também em sua ciência, a Míage revela fórmulas nutrientes sem água feitas para trabalhar em osmose e harmonia com a pele em todas as fases da vida. A solução isotônica exclusiva La Milpa Cactus substitui as soluções hipotônicas de água desionizada comumente utilizadas na maioria dos produtos de cuidados com a pele, permitindo que as ricas misturas de ingredientes da Míage forneçam à pele nutrientes, proteínas e aminoácidos regeneradores de forma mais eficaz, demonstrando, ao mesmo tempo, uma complexidade que irradia luminosidade, saúde e a celebração completa de sua beleza atual.

