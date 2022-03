Míage Skincare w ekskluzywnym salonie z oficjalnymi upominkami z okazji 64. edycji nagród GRAMMY

Zaprezentowana zostanie cała linia kosmetyków do pielęgnacji skóry Míage, w tym następujące pełnowymiarowe produkty:

Awakened, Izotoniczny eliksir pod oczy : skoncentrowana kuracja pod oczy mająca na celu pobudzenie głębokiego mikrokrążenia i stymulację komórek macierzystych,

: skoncentrowana kuracja pod oczy mająca na celu pobudzenie głębokiego mikrokrążenia i stymulację komórek macierzystych, Invoke, Krem na noc : podwójnie działający krem na noc i intensywnie pielęgnująca maseczka, która pobudza uśpione komórki macierzyste do aktywności i prawidłowego rozwoju,

: podwójnie działający krem na noc i intensywnie pielęgnująca maseczka, która pobudza uśpione komórki macierzyste do aktywności i prawidłowego rozwoju, Manifest, Balsam na dzień : bezwodna i pełna składników odżywczych formuła nawilżająca zapewniająca codzienne wsparcie komórkom.

: bezwodna i pełna składników odżywczych formuła nawilżająca zapewniająca codzienne wsparcie komórkom. Bloom, Kuracja do ust La Milpa : Bloom to skuteczny preparat o działaniu leczniczym, który głęboko odżywia i przynosi ukojenie ustom,

: Bloom to skuteczny preparat o działaniu leczniczym, który głęboko odżywia i przynosi ukojenie ustom, Clarity, Formuła oczyszczająca: tonizujący preparat do oczyszczania twarzy, który delikatnie usuwa zanieczyszczenia zatykające pory, tłuszcze i czynniki środowiskowe ze skóry.

Decydując się na wprowadzenie bogatszych i bardziej aktywnych formuł pielęgnacyjnych, firma Míage zastąpiła wodę zastrzeżonym ekstraktem z kaktusa La Milpa. Te izotoniczne roztwory charakteryzują się wyjątkową zdolnością do pracy w osmozie ze zdrowymi komórkami skóry, co pozwala mieszankom składników odżywczych aktywujących komórki macierzyste w naturalny i bardziej efektywny sposób przenikać przez skórę. Jednocześnie w celu wprowadzenia swojego kluczowego składnika regeneracyjnego do receptur Míage firma nawiązała współpracę z MEBO Technology, przedsiębiorstwem zajmującym się badaniami medycznymi nad technologią regeneracyjną dla ofiar poparzeń, właścicielem ponad 60 patentów, dzięki któremu wyleczono ponad 40 milionów pacjentów z poparzeniami w ponad 70 krajach.

Więcej informacji na temat Míage Skincare można znaleźć na stronie https://miageskin.com

Míage

Na przeszłość należy patrzeć z wdzięcznością, ale nigdy z tęsknotą. Míage wprowadza nowoczesną kategorię transformujących kosmetyków do pielęgnacji skóry, które wykraczają poza koncepcję „zapobiegania starzeniu się" i przenoszą akcent na bycie obecnym. Míage to nie tylko nowoczesna filozofia, ale również nauka. Firma odkrywa pozbawione wody formuły odżywcze, które działają w osmozie i harmonii ze skórą na każdym etapie życia. Opatentowany izotoniczny roztwór z kaktusa La Milpa zastępuje hipotoniczne roztwory wody dejonizowanej, powszechnie stosowane w większości produktów do pielęgnacji skóry, dzięki czemu bogate mieszanki składników Míage skuteczniej dostarczają skórze leczniczych substancji odżywczych, białek i aminokwasów, powodując, że cera promienieje blaskiem i zdrowiem, pozwalając na pełne uznanie dla własnego obecnego piękna.

