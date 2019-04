Michael E. Porter accueille un panel d'intervenants impressionnant à l'ICHOM 2019

LONDRES, 15 avril 2019 /PRNewswire/ -- L'International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) estime que plus de 1 000 représentants de la communauté mondiale de la santé assisteront cette année à sa conférence annuelle organisée au centre De Doelen à Rotterdam les 2 et 3 mai.

Michael E. Porter, professeur à l'université Harvard, cofondateur et président du conseil d'administration de l'ICHOM, sera l'un des principaux intervenants. Il a partagé au sujet de la conférence, « Je suis heureux de partager cette année la scène avec 70 intervenants qui présenteront tous des sessions stimulantes visant à encourager le débat. Ces discussions sont essentielles pour promouvoir les initiatives et les innovations dans le domaine des soins de santé basés sur la valeur ("value-based health care"). »

La conférence 2019 de l'ICHOM, qui réunit des leaders mondiaux dans le secteur de la santé, est la conférence la plus importante consacrée aux domaines des soins de santé basés sur la valeur. Elle offre aux participants des opportunités d'échanger avec des leaders d'opinion dans les domaines de la stratégie des soins de santé, de la gestion des résultats et de l'innovation, et de nouer des contacts avec des personnes activement engagées dans les soins de santé basés sur la valeur.

Comme les années précédentes, l'ICHOM donne également la parole à plusieurs représentants de patients, dont Dayenne Zwaagman, co-fondatrice de Hart4Onderzoek. Zwaagman interviendra dans la table ronde préliminaire :Une action pionnière dans le domaine des soins de santé axés sur la valeur aux Pays-Bas. Son organisation caritative, Hart4Onderzoek, est la première plateforme de représentants de patients aux Pays-Bas qui vise à favoriser les échanges entre les patients atteints de maladies cardiaques rares et les chercheurs. Cette table ronde préliminaire inclura également Ernst van Koesveld, directeur général adjoint du ministère néerlandais de la Santé ; Jan Hazelzet, professeur spécialisé dans la qualité des soins de santé et les résultats au centre hospitalier ErasmusMC ; Pieter de Bey, directeur de Santeon ; et Joris van Eijck, directeur Santé de la compagnie d'assurances Menzis. La séance est animée par Stefan Larsson, associé principal et directeur général du Boston Consulting Group.

La conférence 2019 de l'ICHOM comprendra des tables-rondes et des sessions avec d'autres personnalités de premier plan, notamment : Jan Kimpen (directeur médical, Philips) ; Roy Beveridge (directeur médical, Humana) ; Nathalie Moll (directrice générale, Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques) ; Stan Huff (MD, Intermountain Healthcare) ; Nicola Bedlington (European Patients Forum) et Caroline Terwee (PhD, Amsterdam UMC, PROMIS). Les principaux intervenants seront Michael E. Porter, professeur à la Harvard Business School, Stefan James, professeur à l'hôpital universitaire d'Uppsala, et Mathias Uhlen, professeur au Royal Institute of Technology et au Karolinska Institute.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ichom.org.

En savoir plus sur ICHOM :

La mission de l'ICHOM est de faciliter la mise en œuvre de systèmes de santé basés sur la valeur, en définissant des standards mondiaux de mesure de résultats axés sur ce qui importe vraiment aux patients. L'ICHOM vise à encourager l'adoption et la communication de ces mesures partout dans le monde afin de créer plus de valeur pour toutes les parties prenantes.

L'approche de l'ICHOM est basée sur le cadre développé à la Harvard Business School par les professeurs Michael E. Porter et Elizabeth O. Teisberg. En 2006, Porter et Teisberg ont écrit un livre célèbre, Redefining Health Care, qui promeut l'utilisation des résultats dans le domaine de la santé en vue de redéfinir la nature de la concurrence dans ce secteur.





