Michael E. Porter lidera una impresionante lista de ponentes en ICHOM 2019

LONDRES, 15 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- El International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) espera más de 1.000 delegados de la comunidad sanitaria global para asistir a su conferencia anual este año en el De Doelen Center en Rotterdam los días 2 y 3 de mayo.

El profesor de la Universidad de Harvard Michael E. Porter, cofundador y presidente de la junta de ICHOM, será el ponente principal del evento. En cuanto a la conferencia, dice: "Estoy encantado de que me acompañen más de 70 ponentes este año, todos ellos con sesiones que invitan a la reflexión para fomentar el debate. Estas discusiones son fundamentales para impulsar la implementación e innovación en el cuidado de la salud basado en el valor".

La conferencia de ICHOM 2019, que reúne a líderes en salud de todo el mundo, es la principal conferencia sobre cuidado de la salud basado en el valor. Los participantes pueden esperar oportunidades de implicarse con líderes de pensamiento en estrategia de cuidado de la salud, gestión de resultados e innovación, y para conectar con personas implicadas activamente en el cuidado sanitario basado en el valor.

Como en años anteriores, ICHOM cuenta con varios representantes de pacientes en su agenda, que incluyen a la cofundadora de Hart4Onderzoek, Dayenne Zwaagman. Zwaagman está incluida en el panel preliminar: Leading the way in value-based healthcare in the Netherlands. Su organización benéfica, Hart4Onderzoek, es la primera plataforma de representantes de pacientes en los Países Bajos que pretende cubrir el vacío entre pacientes con enfermedades coronarias raras e investigadores. Este panel preliminar también incluye al subdirector general del Ministerio de Salud de Holanda, Ernst van Koesveld; Jan Hazelzet, profesor de Calidad y Resultados de Salud, ErasmusMC; Pieter de Bey, director de Santeon; y Joris van Eijck, director de Salud, Menzis. La sesión estará moderada por Stefan Larsson, socio sénior y director gerente de Boston Consulting Group.

La Conferencia ICHOM 2019 incluirá paneles y sesiones con otras personas de alto perfil, como: Jan Kimpen (director médico, Philips); Roy Beveridge (director médico, Humana); Nathalie Moll (directora general, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations); Stan Huff (MD, Intermountain Healthcare); Nicola Bedlington (European Patients Forum) and Caroline Terwee (PhD, Amsterdam UMC, PROMIS). Se realizarán ponencia por Michael E. Porter, profesor de Harvard Business School; Stefan James, profesor de Uppsala University Hospital, y Mathias Uhlen, profesor de Royal Institute of Technology and Karolinska Institute.

Para obtener más información, visite www.ichom.org.

Más información sobre ICHOM :

La misión de ICHOM es desbloquear el potencial de cuidado de la salud basado en el valor definiendo conjuntos estándares globales de medidas de resultados que más importan a los pacientes e impulsando la adopción y notificación de estas medidas en todo el mundo para crear un mejor valor para todas las partes implicadas.

El enfoque de ICHOM se construye sobre el marco desarrollado en la Harvard Business School por los profesores Michael E. Porter y Elizabeth O. Teisberg. En 2006, Porter y Teisberg escribieron el reconocido libro Redefining Health Care, que describe el argumento para utilizar datos de los resultados de salud para redefinir la naturaleza de la competición en el cuidado sanitario.

