Michael Kors dà il via alla quinta edizione della campagna Watch Hunger Stop per combattere la fame nel mondo

NEW YORK, 21 settembre 2018 /PRNewswire/ -- in anticipazione alla Giornata Mondiale del Cibo il 16 ottobre, Michael Kors è lieta di presentare una serie di stimolanti iniziative per sostenere Watch Hunger Stop, la vitale campagna annuale del marchio per combattere la fame nel mondo.

Kate Hudson in Michael Kors' Watch Hunger Stop T-Shirt; artwork by Eli Sudbrack Hailee Steinfeld in Michael Kors' Watch Hunger Stop T-Shirt; artwork by Eli Sudbrack

Il partner del brand in questo impegno è il World Food Programme (WFP) delle Nazioni Unite, e tutti i fondi raccolti vanno a sostegno del programma di pasti scolastici del WFP. L'anno scorso, il WFP ha erogato pasti scolastici ad oltre 18 milioni di bambini in 60 paesi, fornendo loro il nutrimento vitale che li ha aiutati a realizzare il proprio potenziale.

L'ARTISTA ELI SUDBRACK | ASSUME VIVID ASTRO FOCUS

Per celebrare il quinto anniversario della campagna, Michael Kors si è affidata ad Eli Sudbrack I AVAF, artista multimediale che vive e lavora tra San Paolo e New York, per la campagna Watch Hunger Stop 2018. Nel suo stile distintivo e colorato, Sudbrack ha creato il design per le t-shirt in edizione limitata di quest'anno.

"Quando sono stato invitato per questo progetto, ero davvero felice di fare finalmente qualcosa in cui potessi arrivare alle vite delle persone e aiutarle in modo veramente concreto," dice Sudbrack. "Penso che ogni artista debba fare di più in questo senso, specialmente nel mondo in cui viviamo oggi. Vengo da un paese che ha molti problemi con la fame e l'educazione. Se si riuscissero a risolvere questi due problemi, il mondo sarebbe diverso."

LA T-SHIRT WATCH HUNGER STOP

Per la prima volta, le t-shirt edizione limitata Watch Hunger Stop di Michael Kors saranno disponibili alla vendita online ed in ogni negozio Michael Kors lifestyle negli USA e in altri store selezionati nel mondo. Creato da Eli Sudbrack I AVAF, il design della t-shirt rende omaggio all'obiettivo dell'ONU di raggiungere Zero Fame nel mondo entro il 2030. Per ogni t-shirt venduta, Michael Kors donerà 100 pasti ai bambini bisognosi attraverso il World Food Programme, il che significa che il 100% dei profitti va ad aiutare a nutrire i bambini affamati.* Ancora meglio, Michael Kors donerà 100 pasti in più al WFP se i clienti la "indossano e condividono" scattandosi un selfie "altruista" con la loro t-shirt Watch Hunger Stop e postandola online con l'hashtag #watchhungerstop.*

PARTNERSHIP CON KATE HUDSON

Kate Hudson conosce l'importanza di sostenere i bambini e le loro comunità. Michael Kors è onorata di continuare la sua partnership con l'attrice, autrice, imprenditrice e sostenitrice di lungo corso di Watch Hunger Stop e del WFP, che presterà ancora una volta il suo talento per sostenere la causa.

"C'è qualcosa di così semplice eppure così profondamente importante nel lavoro che fa il World Food Programme," ha detto la Hudson. "Non è solo che [WFP] dà da mangiare ai bambini—anche se loro lo fanno ed è fantastico. Lavorano anche per dare sostegno alle famiglie, all'educazione e alle economie locali, operando così verso un quadro più grande che permette alle comunità, e poi anche agli stati, di rialzarsi in piedi. Io credo veramente che se lavoriamo insieme su questo, vedremo la fine della fame nel mondo."

PRESENTAZIONE DI HAILEE STEINFELD

Hailee Steinfeld, che è apparsa nella campagna The Walk 2017 di Michael Kors, presterà la sua influenza alla causa per la prima volta quest'anno.

"E' stato un onore fare squadra di nuovo con Michael Kors, questa volta per una causa così importante e meritevole," ha detto l'attrice e cantante. "Tutti i bambini hanno il diritto di veder soddisfatti i loro bisogni primari per poter realizzare i loro più grandi potenziali. Se ci mettiamo insieme, possiamo sconfiggere la fame per sempre."

L'OROLOGIO RUNWAY IN EDIZIONE SPECIALE WATCH HUNGER STOP

Gli orologi in edizione speciale sono stati parte dell'impegno di Watch Hunger Stop fin dai suoi inizi, con 100 pasti donati al WFP per ogni orologio venduto.* Quest'anno, l'iconico Runway presenta una cassa dorata in un profilo più sottile con una mappa dettagliata del mondo su un quadrante color turchese. Il modello unisex è venduto esclusivamente questo autunno in negozi Michael Kors selezionati nel mondo e online su michaelkors.com e va al pubblico a 275 dollari.

SCATTA PER DONARE

Per marcare la Giornata Mondiale del Cibo, Michael Kors ha creato uno speciale geofiltro Snapchat per Watch Hunger Stop che sarà lanciato il 1° ottobre. Basta entrare in qualsiasi negozio Michael Kors negli USA o nel Regno Unito, scattare con lo speciale geofiltro, e 25 pasti verranno donati al WFP.*

SHARE THE MEAL

Share The Meal è la prima app globale contro la fame nel mondo. Iniziativa del WFP, Share The Meal ha una grafica vivace e piacevole, un'interfaccia semplicissima, ed una serie di notizie e foto di persone e luoghi che ti farà piacere conoscere. Con Share The Meal, puoi donare la piccola somma di 50 centesimi di dollaro con un tocco del tuo schermo—e sai di aver aiutato qualcuno. Scarica la app Share The Meal su http://wfpusa.org/MKSTM2017.

ALTRI MODI PER DONARE

Nel mese di ottobre, i clienti possono fare una donazione direttamente al WFP alla cassa nei negozi Michael Kors selezionati nel mondo. Appena 5 dollari fanno mangiare un bambino a scuola per un mese.

In alcuni paesi selezionati, i visitatori del sito WatchHungerStop.com possono cliccare il link sullo schermo per donare direttamente al WFP. Negli USA, gli utenti possono anche inviare un messaggio con la parola MKHUNGER al 50555 per fare un regalo di 5 dollari (potranno essere applicate tariffe SMS e dati).

"La fame è un problema globale ma è anche risolvibile," ha detto Michael Kors. "In qualsiasi forma scegli di coinvolgerti, farai una vera differenza nella vita di qualcuno. Uno dei miei sogni è quello di vedere un mondo con Zero Fame, e stiamo lavorando sodo con il World Food Programme delle Nazioni Unite per renderla una realtà. Sono orgoglioso di ciò che Watch Hunger Stop è stata in grado di raggiungere finora, ma non abbiamo finito. Perciò continuiamo a lavorare insieme fino al punto zero."

Per maggiori informazioni, visita:

* Per ogni t-shirt o orologio Watch Hunger Stop acquistati presso un negozio Michael Kors o dal sito ufficiale Michael Kors, l'azienda donerà 100 pasti (25 dollari) al WFP. Per ogni selfie con la t-shirt Watch Hunger Stop, Michael Kors donerà 100 pasti (25 dollari) al WFP. Per ogni scatto fatto con il geofiltro Snapchat di Watch Hunger Stop, Michael Kors donerà 25 pasti (6,25 dollari) al WFP. Michael Kors donerà fino a due milioni di pasti al WFP alla data del 31/3/2019. WFP non pubblicizza alcun prodotto o servizio.

Informazioni su Watch Hunger Stop

Watch Hunger Stop, costituita nel 2013, raccoglie fondi e consapevolezza per aiutare a raggiungere un mondo con zero fame. Il partner del brand in questo impegno è il World Food Programme (WFP) delle Nazioni Unite, e i fondi raccolti vanno a sostegno del programma di pasti scolastici del WFP. Nel 2015, Michael Kors è stato nominato Ambasciatore Mondiale contro la Fame per il World Food Programme delle Nazioni Unite; nel 2016, è stato premiato con il McGovern-Dole Leadership Award dal WFP USA per i suoi sforzi dedicati ad evidenziare ed allentare la crisi della fame.

Informazioni su Michael Kors

Michael Kors è uno stilista pluripremiato di fama mondiale di accessori di lusso e prêt-à-porter. La sua azienda omonima, fondata nel 1981, produce attualmente una gamma di prodotti sotto Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors e Michael Kors Mens, comprendente accessori, prêt-à-porter, scarpe, tecnologia indossabile, orologi ed una linea completa di profumi. I negozi Michael Kors operano nelle città più prestigiose del mondo. Inoltre, Michael Kors gestisce flagship digitali in Nord America, Europa e Asia, offrendo ai clienti una fluida esperienza multi-canale.

Informazioni sul World Food Programme

Il World Food Programme delle Nazioni Unite ha la missione di salvare vite nelle emergenze e di cambiare la vita a milioni di persone attraverso lo sviluppo sostenibile. Il WFP opera in oltre 80 paesi nel mondo, dando cibo a popolazioni che si trovano in situazioni di conflitto e disastri, e gettando le fondamenta per un futuro migliore.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Non si deve fare indebito affidamento su queste dichiarazioni perché sono soggette a numerose incertezze e fattori relativi alle operazioni e al contesto imprenditoriale dell'azienda, che sono tutti difficili da prevedere e molti sono fuori dal controllo dell'azienda. Le dichiarazioni previsionali includono informazioni riguardanti i possibili o presumibili risultati futuri delle operazioni, comprese le descrizioni della sua strategia aziendale. Queste dichiarazioni spesso includono parole come "potrebbe," "sarà," "dovrebbe," "crede," "prevede," "anticipa," "intende," "pianifica," "stima" o espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa sono basate su presupposti che l'azienda ha delineato alla luce dell'esperienza di gestione nel settore così come delle sue percezioni di trend storici, condizioni attuali, sviluppi futuri attesi ed altri fattori che ritiene appropriati sotto queste circostanze. Si deve comprendere che queste dichiarazioni non sono garanzie di performance o di risultati. Esse coinvolgono rischi conosciuti e sconosciuti, incertezze e ipotesi. Sebbene l'azienda creda che queste dichiarazioni previsionali siano fondate su presupposti ragionevoli, bisogna essere consapevoli che molti fattori potrebbero influenzare i suoi reali risultati finanziari o gli esiti delle operazioni e potrebbero far sì che i risultati reali divergano sostanzialmente da quelli contenuti in queste dichiarazioni previsionali.

