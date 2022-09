Michael Kors donne le coup d'envoi de la campagne « Watch Hunger Stop »

NEW YORK, 21 septembre 2018 /PRNewswire/ -- En prévision de la Journée mondiale de l'alimentation, le 16 octobre, Michael Kors est heureux de dévoiler une série d'initiatives passionnantes destinées à soutenir Watch Hunger Stop, son importante campagne annuelle de lutte contre la faim dans le monde.

Kate Hudson in Michael Kors' Watch Hunger Stop T-Shirt; artwork by Eli Sudbrack Hailee Steinfeld in Michael Kors' Watch Hunger Stop T-Shirt; artwork by Eli Sudbrack

La marque travaille en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM). Tous les fonds récoltés sont en effet reversés au programme de cantines scolaires du PAM. L'année dernière, le PAM a distribué des repas à plus de 18 millions d'élèves dans 60 pays, leur fournissant ainsi l'alimentation nécessaire à leur épanouissement.

ELI SUDBRACK | ASSUME VIVID ASTRO FOCUS

Pour célébrer le cinquième anniversaire de la campagne Watch Hunger Stop en 2018 de, Michael Kors s'est associé à Eli Sudbrack I AVAF, un artiste multimédia vivant et travaillant entre São Paulo et New York. Eli Sudbrack a créé l'illustration du t-shirt en édition limitée de cette année dans son style coloré emblématique.

« Je suis ravi d'avoir été invité à participer ce projet et de pouvoir enfin tendre la main et aider les gens de manière très concrète. », a expliqué Eli Sudbrack. « Je pense que chaque artiste devrait en faire davantage, en particulier dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Je viens d'un pays où la faim existe et où le système éducatif connaît des failles. Si ces deux problèmes étaient résolus, le monde serait différent. »

T-SHIRTS WATCH HUNGER STOP

Pour la première fois, les t-shirts en édition limitée Watch Hunger Stop de Michael Kors seront disponibles en ligne et dans tous les boutiques Michael Kors aux États-Unis, ainsi que dans certaines boutiques dans le monde. Créée par Eli Sudbrack I AVAF, l'illustration reproduite sur les t-shirts rend hommage à l'objectif « Faim Zéro » de l'ONU consistant à éliminer la faim dans le monde d'ici 2030. Pour chaque t-shirt vendu, Michael Kors fera don de 100 repas à des enfants dans le besoin par l'intermédiaire du Programme alimentaire mondial. Cela signifie que 100 % des bénéfices aideront à nourrir les enfants affamés*. Pour aller encore plus loin, Michael Kors fera don de 100 repas supplémentaires au PAM si les clients « portent et partagent », c'est-à-dire s'ils prennent un « selfie altruiste » sur lequel ils portent leur t-shirt Watch Hunger Stop et partagent sur les réseaux sociaux la photo accompagnée du hashtag #watchhungerstop*.

PARTENARIAT AVEC KATE HUDSON

Kate Hudson sait combien il est important de soutenir les enfants et leurs communautés. Michael Kors est honoré de poursuivre son partenariat avec l'actrice, l'auteure, l'entrepreneuse et le soutien de longue date de Watch Hunger Stop et du PAM, qui met une fois de plus ses talents au service de la cause.

« La mission du Programme alimentaire mondial est tellement simple mais tellement importante », a déclaré Kate Hudson. « [Le PAM] ne se contente pas de nourrir des enfants – bien qu'il le fasse avec brio – il s'efforce également de soutenir les familles, l'éducation et les économies locales. Sa vision globale permet aux communautés et, en fin de compte, aux pays, de reprendre pied. Je suis convaincue que si nous y travaillons ensemble, nous vaincrons la faim dans le monde. »

PRÉSENTATION D'HAILEE STEINFELD

Hailee Steinfeld, qui a participé à la campagne The Walk de Michael Kors en 2017, usera de son influence au bénéfice de la cause pour la première fois cette année.

« C'est un honneur de faire à nouveau équipe avec Michael Kors, cette fois-ci pour une cause aussi importante et louable. », a déclaré l'actrice et chanteuse. « Tous les enfants méritent que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits afin de pouvoir s'épanouir. Si nous unissons nos efforts, nous pourrons éliminer la faim pour de bon. »

ÉDITION SPÉCIALE DE LA MONTRE RUNWAY DE WATCH HUNGER STOP

Les montres en édition spéciale font partie des efforts de la campagne Watch Hunger Stop depuis sa création, avec 100 repas donnés au PAM pour chaque montre vendue*. Cette année, la célèbre montre Runway est dotée d'un boîtier doré au profil plus fin et d'un cadran turquoise orné d'une carte du monde détaillée. La montre unisexe est vendue exclusivement cet automne dans une sélection de boutiques Michael Kors à travers le monde et en ligne sur michaelkors.com, pour 275 dollars américains.

DONNER VIA SNAPCHAT

Pour marquer la Journée mondiale de l'alimentation, Michael Kors a créé un géofiltre Snapchat « Watch Hunger Stop » qui sera lancé le 1er octobre. Rendez-vous dans une boutique Michael Kors aux États-Unis ou au Royaume-Uni, postez sur Snapchat avec le géofiltre de la campagne et 25 repas seront donnés au PAM*.

SHARE THE MEAL

Share The Meal, une initiative du PAM, est la première application au monde de lutte contre la faim dans le monde. Elle est dotée d'un graphisme lumineux et élégant, d'une interface conviviale et présente une multitude de faits et d'images relatifs à des personnes et des lieux que vous aurez plaisir à découvrir. Grâce à Share The Meal, vous pouvez faire un don de seulement 0,50 dollars en effleurant votre écran et savoir que vous avez aidé quelqu'un. Téléchargez l'application Share The Meal sur http://wfpusa.org/MKSTM2017.

DAVANTAGE DE FAÇONS DE DONNER

Durant le mois d'octobre, les clients peuvent faire un don directement au PAM à la caisse de certaines boutiques Michael Kors du monde entier. Cinq dollars suffisent à nourrir élève pendant un mois.

Dans certains pays, les visiteurs du site WatchHungerStop.com peuvent cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran pour faire un don direct au PAM. Aux États-Unis, les utilisateurs peuvent également envoyer « MKHUNGER » par SMS au 50555 pour faire un don de 5 dollars (les frais de messagerie texte et de transmission de données standard s'appliquent).

« Bien que le problème de la faim soit global, il peut être résolu. », a déclaré Michael Kors. « Quelle que soit la manière dont vous décidez d'agir, vous aurez un véritable impact sur la vie de quelqu'un. Nous travaillons dur avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour que l'un de mes rêves, celui d'un monde sans faim, devienne réalité. Je suis fier de ce que Watch Hunger Stop a pu accomplir jusqu'à présent. Mais notre mission ne s'arrête pas là. Nous continuerons par conséquent de travailler ensemble pour atteindre l'objectif Faim Zéro. »

Pour plus d'informations, consultez :

le site Watch Hunger Stop : http://www.watchhungerstop.com/

le site Destination Kors : http://www.destinationkors.com/

la page Michael Kors sur Facebook : http://www.facebook.com/michaelkors

le compte @MichaelKors sur Twitter : http://twitter.com/michaelkors

le compte @MichaelKors sur Instagram : - https://www.instagram.com/michaelkors/

le compte Michael Kors sur Pinterest : https://www.pinterest.com/michaelkors/

Pour commander le t-shirt ou la montre, rendez-vous sur : http://www.michaelkors.com/watchhungerstop

Pour en savoir plus sur le PAM, visitez le site : http://www.wfp.org

Consultez la page du Programme alimentaire mondial sur Facebook : www.facebook.com/worldfoodprogramme

Suivez le compte @WFP sur Twitter : twitter.com/wfp

* Pour chaque t-shirt ou montre Watch Hunger Stop achetés dans une boutique Michael Kors ou sur le site web officiel de Michael Kors, Michael Kors fera don de 100 repas (25 dollars) au PAM. Pour chaque selfie posté avec le t-shirt Watch Hunger Stop, Michael Kors fera don de 100 repas (25 dollars) au PAM. Pour chaque snap utilisant le géofiltre Watch Hunger Stop, Michael Kors fera don de 25 repas (6,25 dollars) au PAM. Michael Kors fera don d'un maximum deux millions de repas au PAM jusqu'au 31 mars 2019. Le PAM n'est officiellement associé à aucun de ces produits ou services.

À propos de Watch Hunger Stop

Créée en 2013, Watch Hunger Stop est une campagne de collecte de fonds et de sensibilisation à la lutte contre la faim dans le monde. Les fonds récoltés sont alloués au programme de cantines scolaires du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), partenaire de la marque dans cet effort. En 2015, Michael Kors a été nommé ambassadeur du PAM contre la faim. En 2016, le McGovern-Dole Leadership Award du PAM États-Unis a récompensé ses efforts dévoués visant à mettre en lumière et à surmonter la crise de la faim.

À propos de Michael Kors

Michael Kors est un designer primé et mondialement reconnu d'accessoires de luxe et de prêt-à-porter. Sa société homonyme, créée en 1981, produit actuellement une gamme de produits sous les noms de Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors et Michael Kors Mens, notamment des accessoires, du prêt-à-porter, des chaussures, des technologies portables, des montres ainsi qu'une gamme complète de produits de parfumerie. Les boutiques Michael Kors sont implantées dans les villes les plus prestigieuses du monde. En outre, Michael Kors exploite des boutiques numériques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, offrant à ses clients un service multicanaux ininterrompu.

À propos du Programme alimentaire mondial

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a pour mission de sauver la vie de personnes se trouvant dans des situations d'urgence et de changer celles de millions d'autres grâce au développement durable. Le PAM travaille dans plus de 80 pays à travers le monde pour nourrir les populations touchées par les conflits et les catastrophes, et jeter les bases d'un avenir meilleur.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives car elles font l'objet de nombreux facteurs et incertitudes et sont liées aux opérations et à l'environnement commercial de la Société, qui sont difficiles à prévoir et dont la plupart sont indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés de la Société, y compris des descriptions de sa stratégie commerciale. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « devrait », « est convaincu que », « s'attend à ce que », « anticipe », « a l'intention de », « prévoit », « estime » ou des expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur les hypothèses formulées par la Société à la lumière de l'expérience de la direction dans le secteur, ainsi que sur son interprétation des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs qu'elle juge appropriés compte tenu des circonstances. Il convient de comprendre que ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance ou de résultats. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, il convient de savoir que de nombreux facteurs pourraient influer ses résultats financiers ou ses résultats d'exploitation réels et que les résultats réels pourraient par conséquent différer sensiblement de ceux énoncés dans les présentes déclarations prospectives.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Dinesh Kandiah

VP, communications mondiales

MICHAEL KORS

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/747460/Kate_Hudson_in_Michael_Kors.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/747461/Hailee_Steinfeld_in_Michael_Kors.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/747502/Michael_Kors_Logo.jpg

Related Links

http://www.watchhungerstop.com



SOURCE Michael Kors