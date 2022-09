Michael Kors lanza la quinta campaña Watch Hunger Stop para combatir el hambre mundial

NUEVA YORK, 21 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- En anticipación del Día Mundial de la Alimentación, que se celebrará el 16 de octubre, Michael Kors se complace en revelar una serie de emocionantes iniciativas para apoyar la iniciativa Watch Hunger Stop, la importante campaña anual de la marca para luchar contra el hambre en el mundo.

Kate Hudson in Michael Kors' Watch Hunger Stop T-Shirt; artwork by Eli Sudbrack Hailee Steinfeld in Michael Kors' Watch Hunger Stop T-Shirt; artwork by Eli Sudbrack

Para alcanzar su objetivo, la marca se ha asociado con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y los fondos recaudados se destinarán a apoyar el programa de comidas escolares del PMA. El año pasado, el PMA llevó comidas a más de 18 millones de niños en colegios de 60 países, proporcionándoles nutrición esencial para ayudarles a desarrollar su potencial.

EL ARTISTA ELI SUDBRACK | ASSUME VIVID ASTRO FOCUS

Para esta quinto edición de la campaña, Watch Hunger Stop 2018, Michael Kors se ha asociado con Eli Sudbrack I AVAF, un artista multimedia que vive y trabaja entre São Paulo y Nueva York. En su colorido e individual estilo, Sudbrack ha creado el diseño de la camiseta de edición limitada de este año.

"Cuando me invitaron a participar en este proyecto, me entusiasmó poder finalmente hacer algo para echar una mano y ayudar a las personas a cambiar sus vidas de una manera muy concreta," dijo Sudbrack. "Creo que cada artista debería hacer algo así más a menudo, especialmente en el mundo en el que vivimos. Vengo de un país que tiene muchos problemas con el hambre y la educación. Si pudiéramos resolver estos dos problemas, el mundo sería un lugar distinto".

CAMISETAS DE WATCH HUNGER STOP

Por primera vez, las camisetas de edición limitada Watch Hunger Stop de Michael Kors estarán disponibles para su compra online y en todas las tiendas Lifestyle de Michael Kors en los EE. UU., así como en determinadas tiendas de todo el mundo. El diseño de la camiseta, creado por Eli Sudbrack I AVAF, hace honor a la iniciativa de las Naciones Unidas de Cero Hambre en el mundo para el 2030. Por cada camiseta vendida, Michael Kors donará 100 comidas a niños necesitados a través del Programa Mundial de Alimentos, lo cual significa que el 100% de los beneficios se destinarán a ayudar a alimentar a niños hambrientos.* Y lo que es aún mejor, Michael Kors donará 100 comidas adicionales al PMA si los clientes "visten y comparten" la camiseta Watch Hunger Stop publicando una selfie "altruista" llevando la camiseta puesta y con el hashtag #watchhungerstop.*

ASOCIACIÓN CON KATE HUDSON

Kate Hudson sabe lo importante que es apoyar a los niños y a sus comunidades. Michael Kors se enorgullece de continuar su asociación con la actriz, autora, empresaria y defensora desde hace mucho tiempo de Watch Hunger Stop y del PMA, que una vez más prestará su talento para apoyar esta causa.

"Hay algo tan sencillo pero tan profundamente importante acerca de la labor del Programa Mundial de Alimentos", explica Hudson. "No se trata tan solo de que [el PMA] da de comer a los niños, aunque sí lo hace y es algo increíble. También se esfuerza en apoyar a las familias y la educación y las economías locales, para alcanzar el objetivo más amplio de ayudar a las comunidades y, en última instancia, a los países, a salir adelante. Estoy convencida de que si trabajamos juntos en ello, podremos acabar con el hambre mundial".

PARTICIPACIÓN DE HAILEE STEINFELD

Hailee Steinfeld, quien formó parte de la campaña The Walk de Michael Kors en 2017, usará su influencia para apoyar la causa por primera vez este año.

"Fue un honor colaborar nuevamente con Michael Kors, y esta vez por una causa tan importante y digna", expresó la actriz y cantante. "Todos los niños se merecen que sus necesidades básicas sean satisfechas para permitirles alcanzar su máximo potencial. Si nos unimos, podemos erradicar el hambre para siempre".

RELOJ DE PULSERA RUNWAY DE EDICIÓN LIMITADA DE WATCH HUNGER STOP

Los relojes de edición limitada han formado parte de la iniciativa Watch Hunger Stop desde su comienzo, con la donación de 100 comidas al PMA por cada reloj vendido.* Este año, el icónico reloj Runway ostenta una caja dorada con un perfil más delgado y un mapa detallado del mundo en una esfera de color turquesa. El estilo unisex se vende exclusivamente este otoño en tiendas selectas de Michael Kors en todo el mundo y online en michaelkors.com, y tiene un precio de venta al público de US$ 275.

USAR SNAPCHAT PARA HACER UN DONATIVO

Para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, Michael Kors ha creado un geofiltro especial de Watch Hunger Stop de Snapchat que estará disponible a partir del 1 de octubre. Pase por casi cualquier tienda de Michael Kors en EE. UU. o en el Reino Unido, cree un "snap" con el geofiltro especial y se donarán 25 comidas al PMA.*

SHARE THE MEAL

Share The Meal (Comparte la comida) es la primera app del mundo creada para combatir el hambre mundial. Como una iniciativa del PMA, Share The Meal cuenta con encantadores y coloridos gráficos, una interfaz muy fácil de usar y una variedad de hechos y fotografías sobre personas y lugares que disfrutará llegando a conocer. Con Share The Meal, usted podrá hacer donaciones desde US$ 0,50 con solo tocar su pantalla, y tendrá la seguridad de que ha ayudado a alguien. Descargue la app Share The Meal en http://wfpusa.org/MKSTM2017.

MÁS MANERAS DE CONTRIBUIR

Durante el mes de octubre, los clientes pueden hacer donativos directamente al PMA en la caja de tiendas selectas de Michael Kors de todo el mundo. Una donación de tan solo US$ 5 alimenta a un niño durante todo un mes escolar.

En determinados países, las personas que visiten WatchHungerStop.com pueden seguir el enlace que aparece en la pantalla para hacer contribuciones directamente al PMA. En EE. UU., los usuarios también pueden escribir la palabra MKHUNGER en un mensaje de texto y enviarlo al número 50555 para hacer una contribución de US$ 5 (se pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos).

"El hambre es un problema mundial pero también es uno que podemos solucionar", explicó Michael Kors. "No importa en qué medida decidan participar, realmente pueden mejorar la vida de una persona. Uno de mis sueños es un mundo con Cero Hambre, y estamos trabajando de cerca con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para convertirlo en una realidad. Estoy orgulloso de lo que Watch Hunger Stop ha logrado hasta la fecha, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Así que continuamos trabajando juntos hasta llegar a cero".

Acerca de Watch Hunger Stop

Watch Hunger Stop, fundada en 2013, recauda fondos y crea conciencia para ayudar a lograr un mundo sin hambre. Para lograr su objetivo, se ha asociado con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) (WFP, por sus siglas en inglés), y los fondos recaudados se usan para apoyar el programa de comidas del PMA. En 2015, Michael Kors fue nombrado Embajador Global Contra el Hambre por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas; en 2016, recibió el Premio de Liderazgo McGovern-Dole de la organización de la PMA basada en EE. UU. (WFP USA) para recompensar su dedicación y esfuerzo por aliviar la crisis del hambre y elevar el nivel de conciencia sobre este tema.

Acerca de Michael Kors

Michael Kors es un galardonado diseñador de renombre mundial de accesorios de lujo y prêt-à-porter. La empresa que lleva su nombre, fundada en 1981, en la actualidad fabrica una gama de productos en su colección Michael Kors, MICHAEL Michael Kors y Michael Kors Mens, que incluye accesorios, prêt-à-porter, calzado, dispositivos ponibles, relojes de pulsera y una línea completa de fragancias. Las tiendas de Michael Kors se encuentran en las ciudades más prestigiosas del mundo. Además, Michael Kors cuenta con tiendas insignia digitales por toda Norteamérica, Europa y Asia, las cuales ofrecen a los clientes una experiencia omnicanal impecable.

Acerca del Programa Mundial de Alimentos

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas salva vidas durante emergencias y cambia las vidas de millones a través del desarrollo sostenible. El PMA trabaja en más de 80 países de todo el mundo, alimentando a personas atrapadas en conflictos y desastres, y estableciendo los fundamentos para un futuro mejor.

Declaraciones anticipadas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones anticipadas. No debe depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones porque están sujetas a numerosas incertidumbres y factores relacionados con las operaciones y el entorno commercial de la Empresa, lo cual es difícil de predecir y mucho de lo cual se escapa al control de la Empresa. Las declaraciones anticipadas incluyen información relativa a los resultados futuros posibles o supuestos de operaciones de la Empresa, incluidas descripciones de su estrategia comercial. Estas declaraciones a menudo incluyen palabras como "puede", "será", "debe", "cree", "prevé", "anticipa", "se propone", "planea", "estima" o expresiones similares. Las declaraciones anticipadas incluidas en este comunicado de prensa se basan en suposiciones que la Empresa ha hecho a la vista de la experiencia de la dirección en el sector, así como su percepción de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros previstos y otros factores que en su opinión son apropiados en estas circunstancias. Debe entender que estas declaraciones no constituyen una garantía acerca del rendimiento o de los resultados. Implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y suposiciones. Aunque la Empresa cree que estas declaraciones anticipadas se basan en suposiciones razonables, debe ser consciente de que muchos factores pueden afectar los resultados financieros o los resultados de las operaciones reales, y que pueden provocar que los resultados reales difirieran considerablemente de los previstos en estas declaraciones anticipadas.

