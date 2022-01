Michal Katz rejoint le conseil d'administration de PTC

Avec une longue carrière de plus de 20 ans à Wall Street, Katz s'est imposée comme une conseillère de confiance expérimentée auprès des entreprises et des conseils d'administration dans les secteurs de la finance d'entreprise, de la stratégie, des fusions et acquisitions et de la transformation numérique . Mme Katz dirige les activités de Banque d'investissement et de financement pour Mizuho Americas, une unité de Mizuho Financial Group, Inc. basé au Japon, l'une des plus grandes institutions financières au monde. À ce titre, elle est responsable de l'ensemble de l'activité bancaire de Mizuho aux États-Unis, au Canada et pour toute l'Amérique latine. Son activité couvre les prêts « investment grade » et « non-investment grade », les émissions d'actions et de titres de créance sur les marchés des capitaux, les titrisations, les fusions et acquisitions.

« PTC est une entreprise dynamique qui cherche constamment à innover pour stimuler sa croissance », a déclaré Jim Heppelmann, président et PDG de PTC. « L'expérience et la vision de Michal en matière de fusions et d'acquisitions et ses connaissances des structures financières nous seront très utiles dans notre volonté affirmée de proposer une innovation continue. Nous sommes heureux d'accueillir Michal au sein de notre conseil d'administration à l'aube de notre prochaine phase de croissance et de création de valeur pour nos actionnaires. »

Avant de rejoindre Mizuho, Michal Katz était co-responsable du Global Technology Investment Groupe chez RBC Capital Markets, où elle a mis en place un process au niveau mondial, conseillant et soutenant les entreprises technologiques leaders et émergentes. Avant de travailler pour RBC, Mme Katz était directrice générale chez Barclays et Lehman Brothers, où elle dirigeait l'activité dédiéeau secteur du logiciel au sein du Technology Investment Banking Group. Avant cela, elle a passé plusieurs années à pratiquer le droit des sociétés.

« PTC a toujours su se transformer et tirer parti des nouvelles tendances technologiques », a déclaré Mme Katz. « Tout au long de ma carrière, j'ai aidé des entreprises comme PTC à tirer parti des stratégies d'investissement pour stimuler la croissance et libérer de la valeur. Je suis impatiente de soutenir l'entreprise dans ses efforts pour devenir un leader du SaaS. »

Mme Katz est largement reconnue pour son expérience professionnelle, notamment comme l'une des femmes les plus puissantes dans le domaine de la finance par American Banker, l'une des directrices d'entreprise les plus influentes par WomenInc. et l'une des femmes notables dans le domaine de la banque et de la finance par Crain's New York Business. Elle est actuellement directrice indépendante du conseil d'administration de Nuance Communications et siège au conseil d'administration du GRAMMY Museum, un organisme à but non lucratif de la Recording Academy dontelle préside le comité des finances.

Mme Katz est titulaire d'un BA avec mention de l'université de Binghamton et d'un Juris Doctor de la faculté de droit de l'université de New York.

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale.

