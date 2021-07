Michelin-Sternekoch, Antonio Mellino leitet Quattro Passi at the Cliff

BRIDGETOWN, Barbados, 28. Juli 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Antonio Mellino, der Küchenchef des Quattro Passi, eröffnen am 22. Oktober 2021 das QP Bistro und Ende November das Quattro Passi at The Cliff. Das Quattro Passi in Nerano, Italien, mit zwei Michelin-Sternen, gilt als das beste Restaurant an der Amalfiküste. Es bringt die Aromen der Region Kampanien, von Neapel und Süditalien nach Barbados und bietet typische Gerichte mit den besten, frischen Zutaten.