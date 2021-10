Michter's komt in november met 20 jaar oude Bourbon

"Ik geniet van deze jaargang, omdat de vaten die onze meesterstoker Dan McKee en onze rijpingsmeester Andrea Wilson ervoor hebben uitgekozen, zo gelaagd en rijk zijn", aldus Joseph J. Magliocco, de President van Michter. Deze 2021 editie is de eerste uitgave van Michter's 20-jarige Kentucky Straight Bourbon sinds 2019. Wilson: "Deze whiskey laat echt zien hoe attente zorg en aandacht gedurende het verouderingsproces tot een uiterst mooi product kunnen leiden. Het drinken van deze whiskey is als het genieten van een fijn, decadent dessert." "We besteden extra aandacht aan onze vaten zodra ze 15 jaar zijn, omdat we willen dat de vaten die we gebruiken de perfecte balans bereiken tussen smaak en door eiken aangedreven complexiteit," aldus Michter's meesterstoker Dan McKee.