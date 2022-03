Michter's kündigt für 2022 die Veröffentlichung von US*1 Barrel Strength Rye an

Michter's US*1 Barrel Strength Rye ist ein Einzelfassprodukt, und die durchschnittliche Proof-Qualität der Fässer in dieser Ausgabe vom März 2022 beträgt 111,6 Proof. „Unser fassgereifter Whiskey ist immer wieder beeindruckend, und diese Version bietet weiterhin ein kühnes Erlebnis mit Schichten von Süße und Würze zusammen mit sanfter Eichenreife", so Wilson.

McKee kommentierte: „Bei Michter's haben wir im Laufe der Jahre einige großartige Barrel Strength Rye-Brände herausgebracht. Ich persönlich liebe diese 2022 Veröffentlichung wegen seiner Reichhaltigkeit, Komplexität und Tiefe. Es repräsentiert perfekt den Stil unseres Hauses Michter's."

„Dan und Andrea sind unsere ultimativen Torwächter", erklärte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's. „Sie haben die Tradition unseres verstorbenen Master Distillers Willie Pratt und unserer Master Distiller Emerita Pam Heilmann fortgesetzt, nur dann etwas herauszubringen, wenn sie das Gefühl haben, dass der Whiskey genau richtig ist."

Der empfohlene Verkaufspreis in den Vereinigten Staaten beträgt 100 Dollar für eine 750-ml-Flasche Michter's US*1 Barrel Strength Rye.

Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Portfolio von Michter's umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und American Whiskey, wobei jedes der limitiert produzierten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Derzeit werden alle Typen von Michter's vergeben, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Im Oktober 2021 wurde Michter's in einer in 25 Ländern durchgeführten Umfrage zum Most Admired American Whiskey gewählt. Im Januar 2022 wurde Michter's von Drinks International in ihrem jährlichen Markenbericht zur Top-Trendmarke für amerikanischen Whiskey ernannt.

Neben Michter's Fort Nelson Distillery und Michter's Shively Distillery, die sich beide in Louisville befinden, verfügt das Unternehmen über eine 83 Hektar große Farm und einen Betrieb in Springfield, Kentucky. Weitere Informationen finden Sie unter www.michters.com, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und Twitter.

