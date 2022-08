Michter's lancera pour la seconde fois son US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey

LOUISVILLE, Kentucky, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- En septembre 2022, la distillerie Michter's commercialisera son US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey sur les marchés américains et d'exportation. Ce whisky a déjà été mis en vente une fois en 2019.

Michter's Limited Release Toasted Barrel Finish Sour Mash

« Chez Michter's, nous sommes fiers de l'excellent travail réalisé par notre équipe de production pour élaborer notre gamme Toasted », a commenté le président de Michter's, Joseph J. Magliocco. « Nous essayons constamment de nouvelles choses car nous nous efforçons de produire des whiskies de la plus haute qualité, et avec la sortie en 2014 de notre US*1 Toasted Barrel Bourbon, nous sommes devenus la première entreprise à proposer un whisky américain en fût toasté. C'est formidable de voir comment cette nouvelle catégorie a pris son essor au cours des huit dernières années. »

Pour réaliser cette version spéciale Toasted, Michter's commence avec des fûts entièrement maturés de son US*1 Sour Mash Whiskey. « Le cœur de ce produit toasté est un merveilleux whisky qui débute en bouche comme un bourbon doux et savoureux, puis présente une note épicée semblable à celle du seigle en finale », a déclaré le maître-distillateur de Michter's, Dan McKee. Le Michter's US*1 Sour Mash est ensuite transféré dans des fûts spécialement toastés pour une maturation supplémentaire. Le profil précis du second fût est savamment sélectionné par Andrea Wilson, maître de la maturation chez Michter's. En parlant de sa sélection de fûts toastés, Andrea Wilson a expliqué : « La version 2022 du Toasted Sour Mash reprend les caractéristiques du Sour Mash et les rehausse en y ajoutant des notes de miel fumé et de biscuits au gingembre soulignées par le chêne toasté, tout en respectant l'équilibre sucré et épicé de notre US*1 Sour Mash. Le travail sur la gamme Toasted met vraiment en avant l'influence du fût et témoigne de l'engagement de l'équipe Michter's à fournir en permanence un whisky exceptionnel. »

Lorsque le Michter's US*1 Sour Mash, qui constitue la base de cette version Toasted, a été sélectionné par The Whisky Exchange comme « Whisky de l'année » pour 2019, c'était la première fois qu'un whisky américain obtenait cet honneur. Le degré d'alcool du Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey est de 43 % et il sera vendu aux États-Unis au prix de vente conseillé de 100 $ la bouteille de 750 ml.

Au-delà de sa distillerie principale dans la section Shively de Louisville, les activités de Michter's s'étendent sur deux autres sites dans le Kentucky. À Springfield, Michter's cultive ses céréales sur sa propriété de 83 hectares, tandis qu'au centre-ville de Louisville, Michter's possède sa deuxième distillerie dans le bâtiment historique Fort Nelson. Située dans un emplacement de choix sur West Main Street en face de Louisville Slugger et sur le même pâté de maisons que le musée Frazier, la distillerie Michter's Fort Nelson est équipée du légendaire système d'alambic à chauffe directe de Michter's en Pennsylvanie. Des visites éducatives sont également proposées avec des dégustations de whisky alors que le bar de Fort Nelson propose des cocktails classiques préparés par David Wondrich, historien des cocktails et spiritueux.

Michter's fabrique des whiskies très appréciés, en production limitée, qui sont soumis à une attribution parce que la demande excède l'offre. Michter's est réputé pour son bourbon en petite série, son bourbon en fût unique, son rye en fût unique, son whisky américain en petite série et son whisky sour mash en petite série.

En octobre 2021, Michter's a été nommé le whisky américain le plus apprécié dans une enquête menée dans 25 pays. En janvier 2022, Michter's a été nommée la marque de whisky américain la plus tendance par le Rapport annuel des marques de Drinks International.

