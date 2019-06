Michter's Master Distiller Dan McKee brengt 10 jaar oude Rye op de markt

Michter's President Joseph J. Magliocco merkte op "Voordat hij promoveerde naar de positie van Master Distiller, leverde Dan fantastisch werk als distillateur bij Michter's en was hij een belangrijk lid van ons smaakpanel. Nu ik enige tijd met Dan heb samengewerkt ben ik ervan overtuigd dat onze distilleerderij in goede handen is. "

De 2019 release van deze 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye is een goed voorbeeld van Michter's Kentucky Rye-stijl. "Natuurlijk bestaan de mashbills voor onze Rye whisky's per definitie uit de kenmerkende roggekorrel, maar ze bevatten ook een goede hoeveelheid maïs en gemoute gerst, wat resulteert in een rijke Rye Whiskey, met verschillende lagen van heerlijke smaken die een aanvulling zijn op de specerijtonen in de whisky," aldus Andrea Wilson.

De Amerikaanse adviesprijs voor 750 ml Michter's 10 Year Rye is $ 160.

Naast de hoofdstokerij in het stadsdeel Shively in Louisville, beschikt Michter's over twee andere vestigingen in Kentucky. Op het landgoed in Springfield (145 hectare) kweekt Michter's zijn eigen graan, terwijl het centrum van Louisville over een tweede distilleerderij beschikt, dat zich in het historische Fort Nelson-gebouw bevindt, en dat in februari van dit jaar voor het publiek werd opengesteld. De Michter's Fort Nelson Distillery, gelegen op een toplocatie op West Main Street tegenover Louisville Slugger en dat zich in hetzelfde blok als het Frazier Museum bevindt, is uitgerust met het legendarische potdistilleersysteem van Michter's in Pennsylvania. Er worden ook educatieve rondleidingen met whisky-proeverijen gehouden en de distilleerderij beschikt over The Bar at Fort Nelson waar klassieke cocktails aangeboden worden die samengesteld zijn door de geschiedkundige op het gebied van gedistilleerde dranken en cocktails, David Wondrich.

Michter's produceert veelgeprezen whiskeys, met een beperkte uitgifte die aan afnemers toegewezen worden omdat de vraag groter is dan het aanbod. Het bedrijf staat bekend om zijn Single Barrel Rye, zijn kleine partij Bourbon, Single Barrel Bourbon, en een kleine partij Amerikaanse whiskey. Ga voor meer informatie naar www.michters.com, en volg ons op Instagram, Facebook, en Twitter.

