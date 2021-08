Michter's relance son Bourbon Toasted Barrel Finish US*1 après un hiatus de trois ans

« Nous avons lancé notre tout premier Toasted Barrel Bourbon US*1 en 2014, et nous avons fait d'autres sorties en 2015 et 2018. Alors que le whisky continue à manquer chez Michter's, nous avons décidé d'utiliser une partie de nos stocks de bourbon pour cette offre toastée afin que nos fidèles partisans de Michter's puissent en profiter », a déclaré le président de Michter's, Joseph J. Magliocco.

« Chez Michter's, nous faisons beaucoup d'expériences parallèlement à notre objectif de produire le meilleur whisky américain. Le travail novateur que notre équipe de production entreprend sur la finition des fûts toastés produit des résultats remarquables », a commenté Dan McKee, maître distillateur de Michter's. Pour réaliser cette version spéciale toastée, Michter's commence avec des fûts parfaitement vieillis de son Bourbon Kentucky Straight US*1 en embouteillage limité (small batch) et transfère le whisky dans un deuxième baril de bois séché à l'air de 18 mois pour un vieillissement supplémentaire. Le deuxième fût a été toasté selon des spécifications précises, mais pas noirci.

La maître de maturation de Michter's, Andrea Wilson, établit le protocole pour toaster les fûts et pour le vieillissement subséquent du Bourbon Toasted Barrel US*1 de Michter's. Pour la sortie de 2021, Wilson a affirmé : « La sortie de cette année est exceptionnellement équilibrée et est le complément parfait pour l'automne et la saison des fêtes. » Le prix au détail suggéré pour une bouteille de 750 ml de Bourbon Toasted Barrel Finish US*1 de Michter's est de 100 $.

Récemment, Michter's a développé sa distillerie et ses activités à Springfield, au Kentucky, à 205 acres lorsque 60 acres supplémentaires ont été achetés. C'est là que Michter's cultive le grain du domaine qu'il distille actuellement. De plus, Michter's possède deux distilleries, toutes deux à Louisville : sa principale distillerie Michter's Shively et sa distillerie Michter's Fort Nelson.

Très bien placée sur la West Main Street en face de Louisville Slugger et dans le même bloc que le Frazier Museum, la distillerie Fort Nelson de Michter's se prévaut du système d'alambic légendaire de la distillerie de Michter's en Pennsylvanie. Lorsqu'elle est ouverte, elle propose également des visites éducatives avec des dégustations de whisky ainsi que The Bar at Fort Nelson, qui propose des cocktails classiques élaborés par l'historien en spiritueux et cocktails, David Wondrich.

Michter's fabrique des whiskies très appréciés et de production limitée qui font l'objet d'une répartition en raison de la demande qui a dépassé l'offre. Michter's est célèbre pour son bourbon en embouteillage limité, son bourbon à fût unique, son whisky sour mash en embouteillage limité et son whisky américain en embouteillage limité. En janvier 2021, Drinks International a décerné à la distillerie Michter's le titre de marque américaine de whisky la plus en vogue dans son rapport annuel sur les marques. Pour en savoir plus, consultez le site www.michters.com et suivez l'entreprise sur Instagram, Facebook et Twitter.

